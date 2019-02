Die witzigsten Facts und schönsten Love-Songs zum Valentinstag

Für alle, die sich den Tag nicht eh schon lange rot im Kalender angestrichen haben, hier die Erinnerung: Am 14. Februar ist Valentinstag ! Wir haben zu diesem Anlass ein paar interessante Facts für euch zusammengesucht.

Valentinstag: Die Top 5 bei Google

Mit dem Valentinstag kommen natürlich viele Fragen auf. Und wie so oft weiß Google auch in dieser Hinsicht Rat! Das sind einige der meistgestellten Fragen in der Suchmaschine, die sich die Leute auf der ganzen Welt im vergangenen Jahr zum Thema Gefühle, kuscheln und knutschen gestellt haben:

Wie küsst man einen Jungen/ein Mädchen? Wie umarmt man jemanden richtig? Wie küsst man gut? Wie sagt man jemanden, dass man ihn liebt? Was ist kuscheln?

Einsam? Google ist für dich da

Wenn du dich am Valentinstag lonely fühlst, sei nicht traurig. Google ist immer an deiner Seite und erheitert dir den Tag, versprochen!

Sag einfach „Hey Google, erzähl mir etwas über die Liebe!“ und schon bekommst du eine Antwort wie „Wusstest du, dass ein männlicher Pinguin um einen weiblichen Pinguin wirbt, indem er den schönsten Stein, den er findet, nimmt und ihr entgegenwirft? Wenn sie ihn aufhebt, bedeutet das, dass sie verlobt sind!“

Wenn du möchtest, dass dir jemand etwas vorsingt, dann frag am besten auch Google. Denn da kannst du dir fast sicher sein, dass ein Lovesong dabei rausspringt!

Wenn du sagst „Hey Google, Happy Valentine’s Day”, bekommst du als Antwort „Ich liebe dich“ gesagt – und zwar in acht verschiedenen Sprachen. Awww! Wie romantisch!

Valentinstag: Die schönsten Love-Songs

Wenn ihr noch die passende Musik für den Tag der Lovebirds braucht, könnt ihr euch schon mal ein bisschen am vergangenen Jahr orientieren. Denn zum Valentinstag 2018 wurden folgende zehn Songs besonders oft gehört:

1. Linkin Park – Valentine’s Day

2. Adele – When We Were Young

3. John Paul Young – Love Is In The Air

4. Fettes Brot – Für immer immer

5. Ed Sheeran – Shape Of You (feat. No Amor)

6. Yung Hurn – Diamant (Love Hotel Band)

7. DAT ADAM – Lennon 2

8. Ne-Yo - One In A Million

9. Whitney Houston – Saving All My Love For You

10. Adele – Set Fire To The Rain

Valentinstag: Die beliebtesten Emojis

Um seine Gefühle auszudrücken, bedarf es nicht immer vieler Worte. Manchmal reichen auch ein paar Emojis! Eine Statistik ergab, welche Länder ihre Gefühle besonders oft mit Emojis zeigen:

Menschen, die französisch, portugiesisch oder niederländisch sprechen, verwenden am häufigsten das klassische Herz: ❤️.

Leute, die Hindi sprechen, nutzen besonders oft die Rose 🌹,

während italienisch sprechende Menschen sich gegenseitig am liebsten den Kussmund 💋 schicken.

