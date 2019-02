Instagram: Coole Sprüche für den Valentinstag

Valentinstag steht kurz bevor und du willst einer wichtigen Person in deinem Leben unbedingt sagen, wie viel sie dir bedeutet! Als süße Überraschung willst du ein Bild von euch auf Instagram teilen, dir fehlt aber noch die perfekte Caption für euren süßen Schnappschuss? Dann kommen hier die perfekten Sprüche für jede Gelegenheit! Egal ob für deine große Liebe oder die Menschen, die dir am meisten am Herzen liegen.

Instagram: Süße Sprüche für dich und deinen Schwarm!

Du willst deinem Crush am Valentinstag unbedingt beweisen, wie wichtig er dir ist? Dann ist doch ein gemeinsames Bild von euch beiden mit einem süßen Spruch genau das Richtige. Hier kommen die acht süßesten Liebessprüche für den perfekten Instagram-Moment.

1. I never want to stop making memories with you.

2. Know what’s on the menu? ME-N-U!

3. Du bist der Käse zu meinen Makkaroni.

4. One smile can’t change the world, but your smile changes mine.

5. I’m wearing the smile you gave.

6. Du bist der Grund, warum ich immer mein Handy anlache.

7. Valentinstag oder nicht – Für mich gibt es jeden Tag nur dich!

8. Zeit mit dir ist wie Urlaub an dem schönsten Ort der Welt.

Instagram-Captions für deine Liebsten:

Und nicht nur für Liebespaare gibt es Anlass den Valentinstag zu feiern. Auch deiner BFF oder anderen wichtigen Personen in deinem Leben kannst du zeigen, wie wichtig sie dir sind. Und damit du zum Tag der Liebe auch die richtigen Worte parat hast, haben wir acht passende Sprüche für dich.

1. If you are lucky enough to find a weirdo never let them go.

2. Mit dir zusammen ist mein Lieblingsort.

3. 1 Universum, 8 Planeten, 194 Länder, 7 Meere und ich habe das Glück, dass du an meiner Seite bist.

4. I’m in love with my best friend.

5. Beziehungsstatus: Ich habe meine bessere Hälfte schon gefunden.

6. Andere Menschen nennen es Valentinstag. Für uns zählt nur, dass bald Wochenende ist.

7. You’re the one in a melon.

8. Weißt du was mich wirklich glücklich macht? Lies das zweite Wort nochmal