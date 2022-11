Die 10 besten Valentinstag-Geschenke

Ein Valentinstagsgeschenk ist der Klassiker, bei dem man nicht viel falsch machen kann. So kannst du zum Beispiel eine süße Sprüchekarte wählen und deinem Crush liebevolle Dinge sagen. Denn das gute an einer Karte ist, dass sie nur eine kleine Aufmerksamkeit ist und dein Schatz so nicht in Verlegenheit kommt. Du kannst dabei natürlich auch deine ganz eigene Karte basteln.