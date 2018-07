Ist Köln 50667 echt?

Köln 50667 ist nicht echt. Bei der Serie handelt es sich um eine sogenannte Reality-Seifenoper, in der Laiendarsteller mitspielen. Also: Auch wenn das Drama bei Köln 50667 manchen Zuschauern vielleicht ziemlich real rüberkommt: Die Darsteller haben sich in Wirklichkeit alle lieb ;)

