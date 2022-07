"Köln 50667"-Stars Jiena und Jeremy: "Wir sind unzertrennlich!"

Sie haben sich am Set von "Köln 50667" kennengelernt und sind mittlerweile unzertrennlich: Jiena und Jeremy. Doch das war nicht immer so, denn die Anfangsphase des Kennenlernens war eher etwas kühl. Wie sie dann aber trotzdem schnell zueinanderfanden, eine richtig gute Freundschaft aufbauten und warum sie sich so gut verstehen, verraten sie im Interview.

"Köln 50667"-Stars Jiena und Jeremy: Die Anfänge ihrer Freundschaft

"Unsere Freundschaft begann ziemlich chaotisch. Für mich war es damals schwierig, als einzige aus dem 'älteren' Cast auf eine Gruppe von neuen Darstellerinnen und Darstellern zu treffen und mich zu öffnen, vor allem, weil ich mit Angela eine sehr gute Drehpartnerin 'verloren' hatte", erzählt Jiena.

"Sie [Jiena] kam zu uns ins Studentenwohnheim und man hat ihr angemerkt, dass sie sich nicht so wohl gefühlt hat, da wir zu viert waren und sie keinen kannte. Am allerersten Tag war sie sehr ruhig und auch ein wenig abweisend und ich habe sogar noch zu Amadin gesagt, dass sie ein bisschen auftauen muss", fügt Jeremy hinzu. Dieser wurde dann ziemlich schnell zu einer Bezugsperson für Jiena: "Jerry war der Erste, auf den ich mich dann eingelassen habe und ich habe schnell gemerkt, was er für ein toller Mensch ist. Seitdem sind wir unzertrennlich."

"Köln 50667"-Stars Jiena und Jeremy: Das Geheimnis ihrer Freundschaft

Warum sie sich so gut verstehen? Darauf haben die beiden sofort eine Antwort: "Ich glaube, dass wir uns so gut verstehen, liegt daran, dass wir beide sehr komplizierte, aber auch aufgeweckte Personen sind und wir einfach den gleichen Humor haben, den andere manchmal nicht verstehen", so Jeremy. Und nicht nur Jiena ist happy über die gute Freundschaft mit Jeremy, sondern auch das ganze "Köln 50667"-Team: "Ich werde bei der Arbeit manchmal Gargamel genannt, weil ich schnell gereizt und schlecht gelaunt bin. Das ändert Jerry aber ganz schnell wieder, worüber nicht nur ich, sondern auch die restlichen Teammitglieder glücklich sind." Wie schön und wichtig es doch ist, Freund*innen im Leben zu haben, die einem mit ihrer Art immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Und genau das schätzt Jiena auch an ihrem Kollegen und Freund: "Ich schätze an Jerry besonders seine offene und positive Art. Er ist immer happy und sieht (manchmal zu oft) alles positiv", erzählt sie im Interview. Und wie sieht’s bei Jeremy aus? "Ich schätze an Jiena besonders, dass ich mit allem, was ich gerade habe, zu ihr kommen kann und sie mir ihre EHRLICHE Meinung sagt. Auch wenn das oft nicht das ist, was ich hören möchte - aber das schätze ich sehr stark an ihr, denn davon gibt es nur wenige Leute und sollte man diese Person gefunden haben, muss man sie definitiv im Leben behalten." Die beiden verbindet also nicht nur ihr Job, sondern auch eine innige Freundschaft. 💕

Sehen könnt ihr Jeremy und Jiena von Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr bei einer neuen Folge von "Köln 50667"! Für alle Fans, die eine Folge verpasst haben: Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

