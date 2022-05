"Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Leandro im Interview: "Liebe kennt keine Regeln"

Was tun, wenn man in seinen*seine Lehrer*in verknallt ist? Bei Nino und seiner Lehrerin Eva kriselte es in den vergangenen Wochen etwas. Nino dachte, dass Eva eine Beziehung mit einem anderen hat. Sie machte daraufhin ihren Standpunkt klar und sagte Nino, dass er in der Schule, vor den anderen, nicht so mit ihr umspringen kann. Der Schüler hat einfach schon so lange tiefe Gefühle für seine Lehrerin. Bei ihr schlägt sein Herz höher. Und auch Eva hat etwas für ihn übrig … schließlich kommt es auch zu einem Kuss zwischen den beiden! 😳 Aber was soll man nun machen, wenn man jemanden verknallt ist, indem man nicht verknallt sein sollte? Und wie geht man mit Liebeskummer um? All das und mehr hat uns 'Berlin – Tag & Nacht'-Darsteller Leandro Jovanovic im Interview erzählt.

Die Fanbase von Leandro Jovanovic interessiert sich natürlich besonders dafür, ob Leandro im Real Life auch schon mal in jemand älteren verliebt war. "Nein, das ist mir noch nicht passiert. Ich war bisher tatsächlich erst einmal so richtig doll verliebt", so der 'Berlin – Tag & Nacht"-Star. Sich in sein*seine Lehrer*in zu verlieben, ist natürlich ein krasser Ausnahmezustand. Leandro kennt niemanden, der schon mal in seinen*seine Lehrer*in verknallt war, aber er hat eine ganz klare Meinung dazu: "Liebe kennt zwar keine Regeln und keine Gesetze, ich kann mir das aber trotzdem nicht so ganz vorstellen. Was ich mir vorstellen kann - wenn man eine wirklich gutaussehende Lehrerin hat - dass man mit den Jungs untereinander mal Bemerkungen macht, wie: 'Wow, die ist echt hübsch.' Aber dass man in eine Lehrerin oder in einen Lehrer so richtig verliebt ist, habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen und kann es mir auch nicht vorstellen." Aber wie muss es dann für den jungen Schauspieler sein, eine solche Rolle zu spielen?

Leandro spielt seine Rolle sehr gern

"Für mich ist das eine Herausforderung und ich nehme gern Herausforderungen an. Es ist sowieso nicht ganz einfach 'Verliebtheit' zu spielen. In dem Fall ist es noch mal krasser und am Anfang war es nicht leicht, mich da reinzuversetzen. Aber inzwischen komme ich gut klar und meine Spielpartnerin und ich haben viel Spaß zusammen", erzählt der 'Berlin – Tag & Nacht' Darsteller Nino. Falls jemand doch in jemand Ältern verliebt ist, dann hat Leandro Jovanovic folgendes, was er euch auf den Weg geben möchte: "Ich denke, es kommt natürlich drauf an, wie alt der- oder diejenige ist und wie die Lehrerin oder der Lehrer dazu steht. Wenn auf beiden Seiten Zuneigung da ist und beide erwachsen sind, würde ich sagen „Go for it“! Wenn nicht, würde ich raten, es sein zu lassen." 'Berlin – Tag und Nacht' läuft von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RZLZWEI. Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

