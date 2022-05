"Berlin – Tag und Nacht": Toni in Lebensgefahr!

"Berlin – Tag und Nacht": Toni bricht zusammen

Toni rutscht die Spirale ihres gefährlichen Magerwahns immer weiter. Mit Hilfe der Abnehmpille hat sie seit längerer Zeit nichts mehr Richtiges zu sich genommen und so sind die Kilos gepurzelt. Der Druck auf Toni ist einfach zu groß und sie muss sich bei ihrem nächsten großen Casting durchsetzen.

Das gelingt ihr auch und dadurch fühlt sie sich in ihrem Verhalten und ihrer Lebensweise natürlich bestätigt. Doch ihr neuer Lebensstil hat Konsequenzen: Seit Einnahme der Pillen hat Toni Kreislaufprobleme. Beim Feiern im Matrix nach ihrem Casting-Erfolg bricht sie plötzlich in Connors Armen zusammen und rührt sich nicht mehr! 😱

"Berlin – Tag und Nacht": Milla in großen Schwierigkeiten

Nicht nur Toni, sondern auch Milla rutscht in ein großes Problem. Ihr wird ein wahnsinnig günstiges Angebot von einem Getränkelieferanten gemacht. Das kann sie doch unmöglich ausschlagen. Piet ist sich bei der ganzen Sache nicht so sicher und vermutet, dass der Deal einen Hacken hat – und er sollte Recht behalten… Bei der Vertragsunterschreibung findet sie eine fragwürdige Klausel. Sie merkt schnell, dass die Typen Betrüger sind und will den Vertrag nicht unterschreiben. Doch so einfach kommt sie nicht davon: Die Betrüger hallten sie fest. Wird sie entkommen?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

