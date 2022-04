"Berlin – Tag & Nacht" Milla ist geschockt: Es eskaliert im Matrix!

Sich für andere einsetzen und nicht wegschauen. Dafür ist Milla aus "Berlin – Tag & Nacht" bekannt. Diese Woche möchte sie im Matrix Club so einiges ändern und wird mit heftigen Dingen konfrontiert.

Milla kann es nicht glauben

Milla hat die Idee für die neue Matrix Party Reihe: New York Drag! Um Mike zu überzeugen, hat sie extra eine coole Drag Queen ins Matrix eingeladen. Lange dauert es nicht, bis Shady Darling auch Mike für sich eingenommen hat und der Drag Party steht nichts mehr im Weg. Doch dann wird die Drag Queen plötzlich angegriffen… und das auch noch direkt vorm Matrix. Milla und Mike wollen bestürzt helfen, doch Shady Darling sieht resigniert keinen Sinn darin, den Angreifer anzuzeigen oder ihm gar mit Fäusten eine Antwort zu verpassen. Sie kennt das schon. Nichts kann ihr helfen, sie muss da jetzt durch. Doch Milla will den Vorfall nicht einfach auf sich beruhen lassen…

Klare Worte müssen sein!

Milla ist immer noch schockiert, weil Dragqueen Shady vor dem Matrix angegriffen wurde. Sie will das nicht einfach so hinnehmen und den Täter zumindest dazu bewegen, dass er Reue zeigt. Doch er bleibt uneinsichtig. Milla und Mike statten das Matrix wegen des Vorfalls mit Kameras aus. Shady zeigt ihren Peiniger nach anfänglichem Zögern doch noch an und hat damit Erfolg. Die Dragqueen ist dankbar, weil Milla sie dazu motiviert hat, und will ihren Auftritt nun doch durchziehen. Milla ist happy, weil die Gerechtigkeit gesiegt hat. Am Abend startet im Matrix eine fette Show – ganz im Zeichen der Diversität. Schauspielerin Liza Waschke hat zu dem Thema eine ganz klare Meinung: "Wir Menschen sind doch alle gleich, leben auf einem Planeten und müssten es wohl schaffen, dass wir uns alle so akzeptieren wie wir sind." Aber warum ist es trotz negativer Erfahrung "Berlin – Tag & Nacht" so wichtig, solche Szenen in der Serie zu zeigen? Die Schauspielerin erzählt uns: "Damit die, die es bisher noch nicht getan haben, auch mal ihre Scheuklappen abnehmen und sehen, dass es immer noch (!) Diskriminierung gibt, was nicht mehr sein darf!" Was für ein cooles Statement! 🥰 Das alles und noch viel mehr bei "Berlin – Tag & Nacht" von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI. Oder jederzeit zum Streamen bei RTL+ *.

