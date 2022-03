"Berlin – Tag & Nacht": Vaterschaftstest und Sorgerechtsstreit!

"Berlin – Tag & Nacht": Denny will Gewissheit mit einem Vaterschaftstest

Seit Lynns gefährlicher Geburt herrscht auf dem Hausboot Chaos: Seit Denny weiß, dass er der mögliche Vater von Luna ist, kann er seine Gefühle nicht mehr ganz einordnen.

Der "Berlin – Tag & Nacht"-Star ist gleichzeitig sauer und überwältigt. Sauer, dass ihn Chiara und Lynn angelogen haben und verwirrt, weil ihn die mögliche Vaterschaft überfordert. Doch Krätze redet ihm ins Gewissen: "Diese Frage wird dich für immer quälen, wenn du nie die Gewissheit hast." Denny geht also zum Hausboot und will einen Vaterschaftstest machen. Er ist tatsächlich der Vater von Luna. Jetzt wo er die Gewissheit hat, fällt es ihm viel leichter mit der Situation umzugehen und es weckt sogar Vatergefühle in ihm …

Denny fordert das Sorgerecht von Lynn in "Berlin – Tag & Nacht"

Schnell merkt Denny, dass er mehr will. Der "Berlin – Tag & Nacht"-Star fordert das Sorgerecht von Lynn und will Teil von Lunas Erziehung sein.

Doch die junge BTN-Mama hat Zweifel: "Wenn wir kein gutes Team sind, sind wir keine guten Vorbilder und ich weiß, was du von mir hältst: nämlich nichts", wirft sie Denny an den Kopf und wirft ihn raus. Es entwickelt sich ein kleiner Sorgerechtsstreit, doch Denny legt sich jetzt extra ins Zeug, um zu beweisen, dass er ein toller Vater wäre – und das besänftigt Lynn mit der Zeit. Angeblich soll Denny im April sogar auf das Hausboot ziehen, um näher bei seiner Tochter zu sein. Nach Emmis Abgang wäre ja sogar noch Platz. Wie wird das wohl ausgehen? BTN könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL + streamen*.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->