"Berlin – Tag & Nacht": Offene Ehe eskaliert in Streit!

"Berlin – Tag & Nacht": Paula und Joe probieren es mit einer offenen Ehe

Paula und Joe versuchen in "Berlin – Tag & Nacht" mit allen Mitteln ihre Ehe zu retten. Nach dem Fremdgeh-Skandal von Paula und Miguel, haben sich die BTN-Stars dazu entschlossen alles zu versuchen, um glücklich zusammen zu sein.

Zuerst wollten sie mit Rollenspielen wieder Schwung in ihr Sexleben bringen und jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter: Paula und Joe entschließen sich eine offene Ehe zu führen. Während Paula gleich den ersten Flirt an der Angel hat und knutscht, verteilt Joe eine Abfuhr nach der anderen und bleibt weiterhin treu. Doch auch Paula hat wirre Gedanken. "Ich hab nichts Verbotenes getan, aber trotzdem fühlt es sich so an", gesteht sie nach ihrem Kuss. In einem Gespräch mit Joe betont sie, dass sich beide mit der Situation wohlfühlen müssen und ihr Ehemann beteuert, dass die Abmachung weiterhin geht. Doch der Rettungsversuch der "Berlin – Tag & Nacht"-Stars endet in einem riesigen Streit …

Offene Ehe von Paula und Joe eskaliert zu Streit: neue Ehe-Krise bei "Berlin – Tag & Nacht"?

Denn obwohl Paula und Joe sich dazu entschlossen haben, eine offene Ehe einzugehen, bringt es Joe nicht übers Herz, etwas mit anderen Frauen zu haben.

Ole erkennt das sofort und redet seinem Freund ins Gewissen: "Joe, ich kenne dich. Die offene Ehe, das ist nix für dich." Und echte "Berlin – Tag & Nacht"-Fans werden diese Aussage sicher unterschreiben, denn Joe ist einfach schon immer eine treue Seele gewesen. In einem weiteren Gespräch mit Paula kommen erste Zweifel ans Licht und die offene Ehe der BTN-Stars eskaliert in einem Streit. Irgendwann schafft es Joe ehrlich zuzugeben, was er wirklich denkt: "Ich will die offene Ehe nicht und ich will auch nicht mit anderen rummachen." Paula ist schockiert. Bedeutet das etwa doch das Ehe-Aus für die "Berlin – Tag & Nacht"-Stars? Oder finden Paula und Joe eine andere Lösung? BTN könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL + streamen*.

