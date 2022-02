"Berlin – Tag & Nacht"-Star Jan-Philipp Preuß (Leif): „Ich war nicht immer der Happy Typ“

In exklusiven Interviews haben wir bereits die Wahrheit über Nino (Leandro Jovanovic) und Dean (Adonis Jovanovic) herausgefunden. Außerdem hat Schauspielerin Denise Schwitalle darüber gesprochen, was sie am meisten stresst und wie viel Ähnlichkeit sie mit ihrer Rolle Emmi hat. Apropos Ähnlichkeit. Auch der 28-jährige Jan-Philipp Preuß hat nun über seine Rolle Leif und ihn privat gesprochen.

Seine großen Leidenschaften

Im Real Life ist Jan-Philipp Preuß nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker und ein TikTok-Profi. Tatsächlich ist "Berlin ­ Tag & Nacht" sogar über TikTok auf ihn aufmerksam geworden. Angeschrieben, zum Casting eingeladen, überzeugt – und seitdem ist Jan-Philipp ein Teil der Erfolgs-Serie. Neben TikTok schlägt sein Herz aber auch für die Schauspielerei und die Musik. Entscheiden, was er besser findet, möchte Jan-Philipp Preuß übrigens nicht. „Die Wechselwirkung zwischen Musik und Schauspielerei lässt weder das eine noch das andere langweilig werden und das ist es, was ich daran so liebe“, so der 28-Jährige.

Das haben Leif und Jan-Philipp gemeinsam

„Leif erinnert mich ein wenig an mich selbst. Ich war nicht immer der Happy Typ, wie man ihn heute eventuell von Social Media kennt. Ich war oft nicht ganz im Reinen mit mir. Ich habe jedoch stark an mir gearbeitet und eine 360 Grad Wendung vollzogen, weil ich so nicht mehr weiterleben wollte. Seitdem hat meine Lebensqualität echt zugelegt und ich denke, dasselbe muss Leif auch lernen“, erzählt der Schauspieler ganz offen und ehrlich. Auch wenn er noch nicht lange bei "Berlin ­ Tag & Nacht" dabei ist, so hat er noch einiges geplant. „Er hat ein paar Baustellen, die er noch zu erledigen hat und wir haben noch längst nicht alle Seiten von ihm gesehen“, kündigt er an. Da sind wir auf jeden Fall schon sehr gespannt! 🤩

* Affiliate-Link