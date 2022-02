Neuzugang bei "Berlin – Tag und Nacht"? GNTM-Stars spricht über Zukunft bei BTN!

GNTM-Star Lijana in "Berlin – Tag & Nacht" zu sehen

Heute sehen wir eine GNTM-Finalistin bei "Berlin – Tag & Nacht". Model Lijana Kaggwa (@lijanarisen) hat einen Gastauftritt in der beliebten RTLZWEI-Serie und wird dort auch sich selbst spielen, was sie sehr geehrt habe.

Im Interview hat die GNTM-Teilnehmerin erzählt, wie ihre Erfahrung am BTN-Set war: "Die Schauspielerinnen und ich sind uns sofort gegenseitig auf Insta gefolgt und wir haben uns versprochen, beim nächsten Mal in Ruhe einen Kaffee trinken zu gehen. Irgendwie hatte ich mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte alles wird stressig und voller Druck, so wie ich es aus vergangenen Fernsehformaten kannte. Aber am Set von BTN hatten alle Spaß und haben sich Zeit genommen für die 'Neuen'." Klingt so, als hätte Lijana Kaggwa einen guten Tag gehabt. Bedeutet das etwa, dass wir den GNTM-Star bald öfter bei "Berlin – Tag und Nacht" sehen – vielleicht sogar in einer eigenen Serienrolle?

Zukunft bei "Berlin - Tag & Nacht": Lijana Kaggwa spricht über mögliche Serienrolle

In "Berlin – Tag & Nacht" wird Model Lijana Kaggwa auf Toni treffen, die aktuell selbst dabei ist, Fuß in der Modewelt zu fassen.

Bei dem heutigen Auftritt handelt es sich noch um einen Gastauftritt, doch der GNTM-Star hat uns verraten, ob sie sich vorstellen könnte eine Serienrolle bei BTN zu übernehmen. "Tatsächlich habe ich direkt gesagt, dass ich sehr gerne wieder komme, auch für eine feste Rolle - einfach, weil es so viel Spaß gemacht hat. Mal sehen, vielleicht kommt es ja irgendwann wirklich dazu." Lijana als Neuzugang bei "Berlin – Tag & Nacht"? Das klingt doch ziemlich vielversprechend! Sie könnte die neue BFF von Toni werden und beide erfolgreich die Berliner Model-Welt auf den Kopf stellen! Wir finden diese Vorstellung ziemlich cool. Bis dahin solltet ihr den BTN-Auftritt der "Germanys Next Topmodel"-Finalistin in der heutigen Folge vom 14.02.2022 auf keinen Fall verpassen. "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen *.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->