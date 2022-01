"Berlin – Tag & Nacht"-Star Denise Schwitalle: Das stresst sie am meisten!

"Berlin – Tag & Nacht"-Stars packen aus

In ihren Interviews sind die "Berlin – Tag & Nacht"-Stars immer sehr ehrlich und sprechen nicht nur über ihre Rollen, sondern geben auch persönliche Details aus ihrem Leben preis. Vor wenigen Wochen haben wir die Wahrheit über Nino und Dean herausgefunden. Und auch "Berlin – Tag & Nacht"-Star Lidia Santangelo Herrero hat zugegeben, dass sie vor ihrem Comeback als Chiara einen mentalen Break-Down hatte. Wie geht es aktuell Schauspielerin Denise Schwitalle, die seit Jahren die Rolle der Emmi verkörpert? Im Interview spricht sie offen über das Thema „Stress und Stressbewältigung“.

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Emmi: "Routinen helfen mir sehr!"

Ihre Rolle Emmi hat in "Berlin ­ Tag & Nacht" derzeit einen hohen Stressfaktor. Was belastet Emmi gerade am meisten? „Emmi versucht gerade eine Bindung zu Luna aufzubauen. Leider klappt das nicht wirklich. Sie kann Luna nicht dazu bewegen, das Fläschchen zu nehmen und schafft es nicht, sie zu beruhigen. Das in Kombination mit der Tatsache, dass Lynn eine bessere Bindung zu Luna hat, stresst Emmi enorm“, so Denise.

Doch was stresst die 27-jährige Schauspielerin privat am meisten? „Wenn Dinge beziehungsweise Aufgaben liegen bleiben, stresst mich das sehr. Manchmal wäre ein 48- Stunden-Tag schon schön“, begründet sie. Stress im Alltag ist nicht immer zu vermeiden, deswegen ist es wichtig zu wissen, wie man damit umgehen sollte und wie man Stress bewältigt. „Routinen helfen mir sehr, um Stress vorzubeugen! Eine Liste schreiben, was erledigt werden muss und diese in ‚dringend‘ und ‚nicht ganz so dringend‘ unterteilen“, fügt Denise hinzu. Aber auch ein heißes Bad nehmen, sich beim Sport auszupowern, Energien entladen, Yoga machen, frische Luft schnappen gehen und früh schlafen gehen, sind Methoden für Denise Schwitalle, um mit Stress umzugehen.

