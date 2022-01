"Berlin – Tag & Nacht"-Star droht der Knast!

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Dean droht Knast!

So langsam kommt die Wahrheit über Nino und Dean ans Licht. In "Berlin – Tag & Nacht" herrscht zwischen den Brüdern diese Woche Eiszeit. Das Problem: BTN-Star Dean droht der Knast, und zwar wegen seines Bruders Nino!

Der "Berlin – Tag & Nacht"-Star hat nämlich Schulden zu tilgen, die er mit einem zwielichtigen Deal begleichen soll: Nino soll mit dem Auto illegale "Elektronik" in Polen ausliefern. Dean erwischt seinen Bruder bei der Aktion, der übrigens nicht mal einen Führerschein hat, und stellt ihn zur Rede. Dabei erfährt er, dass seine Mutter in Gefahr ist, wenn die Aufgabe nicht erledigt wird. Dean will seinem Bruder Nino helfen und den Auftrag übernehmen, doch die beiden werden von Polizei erwischt, die feststellt, dass dieses Auto auch noch geklaut ist. Nino konnte entkommen, doch für Dean war es zu spät …

BTN-Star Dean droht Gefängnis: Nur Nino kann ihn mit einem Geständnis retten!

Dean muss mit aufs Revier kommen und später erklärt ihm sein Anwalt, dass der "Berlin – Tag & Nacht"-Star eventuell für mehrere Monate in den Knast muss.

Die Vorstrafe ist ein heftiger Schock für Dean, der von Nino endgültig genug hat: "Ich hab dir das letzte Mal geholfen. Familienbonus fürn A*sch. Wir sind keine Brüder mehr. Geh zur Polizei und pack aus. Du kannst mir vielleicht helfen, weil ich geh für dich vielleicht in den Knast", hört man den BTN-Star in der neuen Vorschau sagen. Nachdem schon Paula im Gefängnis war, fragen sich jetzt alle, ob auch Dean wirklich in den Knast wandern wird. Oder fasst sich Nino ein Herz und legt ein Geständnis ab? Nur er kann ihn jetzt retten. "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

