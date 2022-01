"Berlin – Tag & Nacht": Liebes-Reunion bei Milla & Mike?!

Es geht wieder ab bei "Berlin – Tag & Nacht"

Im vergangenen Jahr ist wirklich so einiges passiert bei den Stars aus "Berlin ­ Tag & Nacht". Endlich kommen nun wieder neue Folgen der Daily-Soaps "BTN" und "Kön 50667" und wir erfahren, wie es bei den Charakteren weitergeht. Am Ende des Jahres war es ein ganz schönes Drama bei den "Berlin ­ Tag & Nacht"-Charakteren Milla, Mike und Tom … Wie geht die Dreiecksbeziehung in diesem Jahr weiter?

"Berlin – Tag & Nacht": Die 10 emotionalsten Momente der Serien-Stars

Wann entscheidet sich Milla endgültig?

Milla bekommt den Segen von Amelie und ist überglücklich, aber was will beziehungsweise wen will sie eigentlich? Mike oder Tom? Es ist und bleibt kompliziert. Auch bei Paula und Miguel ist es nach wie vor kompliziert. Reizwäsche aus Brasilien lässt weitere Funken zwischen den beiden sprühen. Und Paula hat sich auch mit einem Nacktfoto bereits scharf machen lassen … Wie lange kann sie Miguel noch widerstehen? Die beiden kommen sich immer näher und näher. Wird Paula die Ehe mit Joe an die Wand fahren? Und wie geht es bei Milla, Tom und Mike weiter? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen *.

* Affiliate-Link

Auch spannend:

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->