"Berlin – Tag & Nacht" Ehe in Gefahr: Paula lässt sich mit Nacktfoto von Miguel scharf machen

"Berlin – Tag & Nacht": Zweifelt Paula an ihrer Ehe mit Joe?

Die unvergessliche Hochzeit von Paula und Joe ist in "Berlin – Tag & Nacht" eigentlich erst wenige Wochen her. Doch schon jetzt kriselt es in der Ehe der BTN-Stars.

Nach einer Sex-Flaute könnte jetzt eine Affäre im Anmarsch sein, denn Miguel ist ganz schön auf Flirt-Kurs. Die ganze Woche hat sich Paula um Joe gekümmert. Während der BTN-Star überlegt, wie er sich bei seiner Frau bedanken kann, knistert es beim Sport heftig zwischen Miguel und Paula, die sofort ein schlechtes Gewissen bekommt, als Joe plötzlich dort auftaucht, um sie zu überraschen. Ihr schlechtes Gewissen wird nur noch schlimmer, als sie merkt, wie viel Mühe sich Joe für seine Überraschung gegeben hat.

"Berlin – Tag & Nacht": Nacktbild von Miguel macht Paula ganz scharf

Doch für Miguel ist das Spiel noch nicht vorbei und er hat schon längst seinen nächsten Schachzug geplant, um die Ehe von Paula und Joe in Gefahr zu bringen.

Er lässt André ein Nacktbild von sich schießen, spannt sein Sixpack an und ist nur mit einem Handtuch bedeckt. Kurzerhand sendet er es an Paula, die ihren Augen kaum trauen kann. "Joe gibt sich solche Mühe für mich und was mach ich? Ich lass mich währenddessen von Miguel scharf machen", gesteht der "Berlin – Tag & Nacht"-Star. Wird Miguel wirklich eine Gefahr für die Ehe von Paula und Joe? Wie weit wird er noch gehen? Und wird Paula irgendwann schwach? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->