"Berlin – Tag & Nacht": Schüsse auf der Hochzeit von Joe und Peggy!

"Berlin – Tag & Nacht"-Hochzeit: Macht Joe einen Rückzieher wegen Peggy?

Heute gibt es bei "Berlin – Tag & Nacht" eine fette Jubiläums-Folge, denn die RTLZWEI-Serie feiert ihren 10. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren BTN! Natürlich wird diese Folge besonders aufregend und dreht sich um die Hochzeit von Paula und Joe. Es kommt endlich raus, dass sich Peggy gemeldet hat, um Joe zu erreichen. Eigentlich wollten alle dieses Geheimnis für sich behalten, doch ausgerechnet am Hochzeitstag erfährt Joe von Peggys Anruf. Steht die Hochzeit der "Berlin – Tag & Nacht"-Stars erneut auf der Kippe? Joe haut zusammen mit Basti ab und Paula ist sich sicher, dass er noch immer Gefühle für Peggy hat. Schafft er es rechtzeitig zur Trauung zurück? Was geht wirklich in ihm vor? Neben dem Gefühlschaos bahnt sich jedoch noch ein viel größeres Drama an …

Zu allem Überfluss gibt es nämlich noch einen Anschlag: Auf der Hochzeit von Paula und Joe fallen Schüsse! "Da ballert jemand rum", hört man Basti schreien. Die Hochzeitsgäste geraten in Panik, alle kreischen und laufen davon. Was passiert hier? Dreht ein BTN-Star durch und erwartet uns ausgerechnet in der Jubiläumsfolge ein Serien-Tod? Es könnte natürlich auch passieren, dass Peggy wieder zu "Berlin –Tag & Nacht" zurückkehrt. Eins ist klar: Die Folge zu 10 Jahren BTN solltet ihr auf keinen Fall verpassen, denn sie wird voller Überraschungen stecken! "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW streamen.

