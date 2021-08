"Berlin – Tag & Nacht" Streit: Liebes-Aus für Milla und Mike wegen Amelie?

Armer Mike, in "Berlin – Tag & Nacht" hat er es gerade wirklich nicht leicht, dabei will er eigentlich nur eins: Mit Milla zusammen sein. Doch die Umstände könnten nicht schlechter sein. Zwischen Milla und Mike ging es heiß her, obwohl sie mit Eric zusammen war. Aus einer Affäre wurde Liebe und Milla war fest entschlossen, die Wahrheit zu sagen. Doch nach der Affäre schockierte "Berlin - Tag & Nacht" mit dem Serientod von Eric. Milla ist am Boden zerstört, genauso wie Amelie, die mit der Zeit auch von der Affäre zwischen ihrer Mutter und Mike erfährt. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist am Boden. Milla versucht alles, um Amelie nicht zu verlieren und versucht sich mit kleinen Schritten anzunähern. Amelie hat nicht nur Streit mit Milla und Mike, sondern auch noch Liebeskummer. Milla will sie deshalb mit einer kleinen Überraschungsparty aufheitern und es sieht alles gut aus, bis sich Mike wieder meldet. Der Streit der drei BTN-Stars scheint kein Ende zu nehmen. Also fasst Milla einen Entschluss: Auch wenn sie Mike vermisst, will sie den Kontakt zu ihm abbrechen – für ihre Tochter.

"Berlin – Tag & Nacht": Geheime Handybilder

"Berlin – Tag & Nacht": Felix drängt Amelie zu einem Dreier

Wird Amelies Hass auf Mike das Liebes-Aus für ihn und Milla bedeuten? Wie es aussieht schon. Milla will sich nämlich unbedingt mit ihrer Tochter vertragen, koste es, was es wolle. Natürlich wird es nicht einfacher dadurch, dass Amelie extremen Liebeskummer hat. Amelie hat nämlich nicht nur Streit zu dritt, sondern bald auch Liebe zu dritt, aber will sie das überhaupt? Ihr neuer Crush Felix will unbedingt einen Dreier und obwohl sich Amelie gar nicht so sicher ist, lässt sie sich darauf ein. Ob das eine gute Idee ist? In dem Wochentrailer zu "Berlin – Tag & Nacht" sehen wir, dass Felix den Sex zu dritt sofort in die Tat umsetzen will. Amelie ist das alles zu viel und zu schnell. Sie flüchtet aus der unangenehmen Situation. Was wird das wohl für ihre Beziehung bedeuten? Das alles und noch mehr seht ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei "Berlin – Tag & Nacht" auf RTLZWEI oder rund um die Uhr im Stream bei TVNOW.

