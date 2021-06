"Berlin – Tag & Nacht" schockiert mit Serientod nach Affäre

BTN-Stars Milla und Mike gestehen sich nach Affäre ihre Liebe – Eric plant einen Heiratsantrag

"Berlin – Tag & Nacht" hat sich eine Tragödie der Extraklasse überlegt. Wer dachte, dass Paula im Gefängnis schon krass ist, sollte sich jetzt lieber anschnallen. Fans der RTLZWEI-Serie müssen sich auf einen tragischen Serientod und einen geplatzten Heiratsantrag einstellen. Nachdem es zwischen Milla und Mike zuerst nur heiß herging, scheint sich aus der Affäre mehr zu entwickeln. Mike gesteht ihr unerwartet seine Gefühle und Milla ist entsetzt. Nach einiger Zeit muss sie jedoch einsehen, dass sie Mike vermisst – für mehr als nur Sex! Besonders bewusst wird ihr das, als sie einen nahen Moment mit Eric hat. Eigentlich sollte sie glücklich mit ihm sein, denn zusammen mit ihm hat sie die perfekte Familie für Amelie, doch sie kann nur an Mike denken. Als sich die beiden wieder treffen und leidenschaftlichen Sex haben, gesteht auch Milla ihre Gefühle an Mike. Was sie nicht weiß: Eric, der nichts davon ahnt, betrogen zu werden, kauft einen Ring für sie und will Milla im Urlaub einen Heiratsantrag machen! Doch es kommt noch schlimmer …

"Berlin – Tag & Nacht" schockiert mit Seriendtod von Eric: Wie geht mit der Affäre von Milla und Mike weiter?

Nach einem heimlichen, romantischen Ausflug mit Mike, kommt Milla zurück nach Hause, wo sie eine Schock-Nachricht erreicht: Eric wurde im Einsatz erschossen. Mit diesem Serientod hat in "Berlin – Tag und Nacht" wirklich keiner gerechnet. Mama Milla und Tochter Amelie trauern um den verstorbenen Vater. Doch Milla leidet besonders, sie macht sich große Vorwürfe wegen ihrer Affäre mit Mike und hat Schuldgefühle. Die Krönung kommt, als sie erfährt, dass Eric geplant hatte, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Ihre Wut und Trauer lässt sie an Mike aus. Ist das das Ende ihrer Affäre? Und noch viel wichtiger: Bedeutet der Serientod von Eric, dass Schauspieler Christoph Dannenberg "Berlin – Tag und Nacht" für immer verlassen wird? Schließlich gibt es nach so einem Serien-Aus kein Zurück mehr. Es könnte natürlich auch sein, dass es sich bei der Todesnachricht um eine Falschmeldung handelt. Wie es weitergeht, werden wir erst nächste Woche erfahren. "Berlin – Tag & Nacht" läuft von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI oder vorab im Stream bei TVNOW.

