"Berlin – Tag & Nacht": Es geht heiß her zwischen Milla und Mike 🔥

"Berlin – Tag & Nacht": sexuelle Spannung zwischen Mike und Milla

Eingeschweißte "Berlin – Tag & Nacht" Fans wissen seit Jahren, wann ihre Sendung läuft und dass sie sich jeden Tag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI ein Update ihrer Lieblinge holen können. In der neuen Folge, die heute Abend ausgestrahlt wird, wird jeder “BTN“ Fan starke Nerven brauchen … Denn es wird HOT! 😛 Milla und Mike geraten in letzter Zeit ständig aneinander und Milla ist einfach komisch. Das denkt zumindest Mike. Aber was ist denn nur mit ihr los? Als es zu einer Aussprache der beiden kommt, kommen sie sich immer näher und küssen sich fast! Total verwirrt geht Mike wieder zu Pia und möchte den Abend mit ihr verbringen, aber seine Gedanken drehen sich nur um Milla. Selbst als Mike mit Pia intim werden möchte, kann er nicht aufhören, an Milla zu denken und bricht die Aktion ab … Doch es geht noch weiter. Nachts begegnet Mike zufällig Milla auf dem Weg ins Badezimmer und will die Gelegenheit nutzen, um Tacheles zu reden. Doch damit macht er alles nur noch schlimmer …

"Berlin – Tag & Nacht": seit 2011 erfolgreich

"Berlin – Tag & Nacht" Schauspieler*innen wissen genau, wie sie ihre Charaktere spielen müssen, damit es immer aufregend uns spannend für die Fans bleibt. Schließlich ist die Serie nicht ohne Grund seit 2011 erfolgreich! Einige der Schauspieler*innen sind auch schon seit Jahren (oder seit Anfang an) bei der Daily-Soap dabei. Lisa Waschke spielt bereits seit 2013 die Rolle der Milla und hat sich eine krasse Fanbase aufgebaut. Was denkst du, wie es zwischen Milla und Mike weitergehen wird? Werden die beiden etwas miteinander haben? Heute Abend werden diese Fragen beantwortet werden. 🙈

