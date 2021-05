"Berlin Tag & Nacht": So haben sich Jakob Grün und Celina verliebt

"Berlin Tag & Nacht"-Darsteller Jakob Grün liebt Instagram-Star Celina

Wer aufgepasst hat, wird schon vor ein paar Wochen auf BRAVO.de von dem Liebesglück gehört haben: Mit bisher geheimen Handybildern zeigte "Berlin Tag & Nacht"-Star Jakob Grün seine Freundin Celina und machte so auch gleichzeitig ihre Beziehung öffentlich. Im exklusiven Interview will das frisch verliebte Paar jetzt auch zum ersten Mal über die Beziehung sprechen. Jakob Grün und Celina (@neverbaby_26) haben uns verraten, wie sie sich kennengelernt haben, was sie aneinander mögen und auch, was ihre gemeinsamen Pläne sind. "Berlin Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag ab 19:05 Uhr auf RTLZWEI gucken oder auf TVNOW streamen.

Jakob Grün und Celina: So haben sie sich kennengelernt

Im BRAVO-Interview hat der "Berlin Tag & Nacht"-Star verraten, wie er Celina kennengelernt hat und wie es sich für eine Instagram-Beauty gehört, haben sich die beiden auch genau dort entdeckt: "Ich wusste vorher nicht, wer Celina genau ist. Sie war halt das eine schöne Mädchen, das mir die ganze Zeit auf Instagram vorgeschlagen wurde. Dann habe ich irgendwann mal meinen Mut zusammengefasst und sie angeschrieben. Auch die nächsten Schritte gingen eher von mir aus." Und wie genau ging es dann weiter? "Jakob hat mich tatsächlich in Bezug auf meinen Hund angeschrieben. Das persönliche Kennenlernen ging dann aber superschnell. Schon nach ein paar Nachrichten hat er gefragt, ob wir mal was zusammen machen wollen", verrät Celina und Jakob ergänzt nur: "Es ist ja auch Quatsch, Ewigkeiten hin und her zu schreiben. Man will ja gucken, ob es auch persönlich und menschlich passt." Scheinbar hat es ziemlich gut gepasst!

So lief das erste Treffen von Jakob und Celina

"BTN"-Star Jakob Grün gibt auch ganz ehrlich zu, dass er ziemlich geflasht war, als er seine Celina zum ersten Mal gesehen hat. Die Influencerin verrät jedoch, dass ihr Jakob schon vorher aufgefallen sei: "Ich hatte ihn vorher immer mal auf Events und Partys gesehen. Daher wusste ich ja wie er in 'real life' aussieht. Aber was mir beim ersten Treffen gleich aufgefallen ist, ist das wir uns sofort voll gut verstanden haben und das wir genau denselben Humor haben." Genau das ist laut Jakob auch ihre größte Gemeinsamkeit: "Wir haben uns beim ersten Treffen gefühlt ausschließlich ironisch unterhalten. Unseren verkappten ironischen Humor haben wir wirklich bis ins Ultimo laufen lassen."

Mit viel Humor zur Liebe: Jakob Grün und Celina haben sich sofort gut verstanden

Das verbindet Jakob und Celina

Der Humor des "Berlin Tag & Nacht"-Stars und der Influencerin passt schon mal zusammen. Aber was mag Celina sonst noch an Jakob Grün? "Dass er meinen Hund fast mehr liebt als mich, glaube ich, kommt mir manchmal so vor", beide fangen an zu lachen, bevor Celina ergänzt: "Nee, Spaß! Er ist wirklich mega lieb zu mir, ich kann über alles mit ihm reden und irgendwie kommt es mir so vor, als würden wir uns schon viel, viel länger kennen. Und es fühlt sich einfach alles sehr schön an mit ihm." Jakob teilt die Aussage seiner Freundin – vor allem den Part mit dem Hund. 😜 Aber es gibt noch eine andere Sache, die dem Schauspieler besonders wichtig ist: "Wir haben sehr ähnliche Werte und uns sind die gleichen Dinge wichtig, sowas wie Loyalität und Familie."

Jakob und Celina über gemeinsame Zukunftspläne

Jakob Grün und Celina gehen es noch sehr entspannt an, da die beiden erst seit knapp eineinhalb Monaten zusammen sind. Das bedeutet: Viel Zeit zusammen verbringen und gemeinsame Erinnerungen schaffen. "Hotel, Frühstück im Bett, shoppen, Wellness, abends was essen gehen. Das wäre schön, das wäre perfekt", so beschreibt Jakob seinen idealen Pärchentag. Celina verrät außerdem, dass die beiden super gerne einen kleinen Kurzurlaub zusammen unternehmen würden, sobald es Corona wieder zulässt. "Momentan sind wir glücklich, so wie es ist. Ich denke, die nächsten Steps ergeben sich dann von ganz allein. Was auch cool wäre, wäre vielleicht mal beruflich irgendwas zu verknüpfen, aber das sehen wir dann", erklärt Jakob. Vielleicht sehen wir Celina ja auch bald als neue Schauspielerin bei "Berlin Tag & Nacht? Das wäre ziemlich cool! 🙊 Wir wünschen dem Paar nur das beste für ihre gemeinsamen Pläne und die Zukunft zusammen.

Mittlerweile zeigen sich Jakob Grün und Celina auch zusammen auf Instagram – so süß!

