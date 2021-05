"Berlin – Tag & Nacht" Beziehungsdrama eskaliert: Wir Olivia diesen Kuss verzeihen?

"Berlin – Tag & Nacht": Beziehungsdrama zwischen Olivia, Dean und Miguel eskaliert

Heute Abend gibt es um 19:05 Uhr wieder eine neue Folge "Berlin – Tag & Nacht" auf RTLZWEI und die hat es wirklich in sich! Das Beziehungsdrama zwischen Olivia (Jéssica Sulikowski) und Dean (Adonis Jovanovic) spitzt sich zu, außerdem gibt es einen neuen Anwärter: Halbbruder Miguel. Fans haben schon lange vermutet, dass er auf seine Schwester steht, aber jetzt wird's extrem. Nach drei Tagen Funkstille kehrt Dean unangekündigt wieder zurück von seinem Familienbesuch, das überrumpelt Olivia ganz schön. Sie hat ihn in seiner Abwesenheit extrem vermisst, aber ist sich unsicher: Geht es ihm genau so oder hat er sich mittlerweile gegen sie entschieden? Milla (Liza Waschke) überredet Olivia dazu, sich mit Dean auszusprechen, doch die erwischt ihn in einer missverständlichen Begegnung mit Toni. Olivia kocht vor Eifersucht und geht stattdessen mit Miguel feiern. Ob das die richtige Entscheidung war?

Im echten Leben läuft es in der Liebe ziemlich Rund, "Berlin – Tag & Nacht"-Star Jakob Grün ist frisch verliebt. In der RTLZWEI-Serie sieht es für die Soap-Stars gerade jedoch schwierig aus. Das Drama mit Olivias Halbbruder Miguel zieht sich schon eine ganze Weile. Er ist sich noch ziemlich unsicher mit seinen Gefühlen für Olivia, doch der Partyabend mit der "Berlin – Tag & Nacht"-Schönheit verändert alles! Es wird wild und ziemlich innig, was Miguel den Kopf verdreht. Also küsst er Olivia, während sie seelenruhig schläft. Ziemlich uncool, das sieht auch Dean so, der das Ganze beobachtet hat! Klingt nach Stress? Den gibt es auch! Dean macht Miguel eine ziemlich deutliche Ansage. Aber was sagt Olivia dazu, dass ihr Halbbruder sie geküsst hat? Wird das ihre Gefühle völlig durcheinanderbringen oder nur verstärken? Wir sind sehr gespannt, wie es heute Abend weitergehen wird. Hier findet ihr alle Schauspieler und Charaktere von "Berlin – Tag & Nacht".

