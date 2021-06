"Berlin – Tag & Nacht": Wie lange bleibt Paula im Gefängnis?

"Berlin – Tag & Nacht": Muss Paula ins Gefängnis?

Während es in "Berlin - Tag & Nacht" zwischen Milla und Mike heiß wird, geht es für Paula nächste Woche um ihre Freiheit. Ihr Bruder Theo wurde mit einer Vase niedergeschlagen und beschuldigt seine Schwester Paula für den Angriff! Der "Berlin – Tag & Nacht"-Star ist jedoch unschuldig und muss seitdem versuchen, das zu beweisen. Glaubt ihr das Gericht nicht, muss sie für fünf Jahre ins Gefängnis! Ein heftiger Druck, der auf dem Serien-Liebling lastet. Kein Wunder, dass Paula seit Wochen zwischen Mut und Angst schwankt. Nachdem sich Mandy am zweiten Prozesstag auch noch super unglücklich verplappert hat und verraten hat, dass Paula wütende Drohungen rausgelassen hat, verliert sie ihren Mut wieder. Aber nächsten Montag kommt alles schlimmer …

"Berlin – Tag & Nacht": Paula wird zu fünf Jahren Haft verurteilt

Es ist Montag und Tag der Urteilsverkündung bei "Berlin – Tag & Nacht". Muss Paula ins Gefängnis oder nicht? Es kommt zum Schlagabtausch zwischen den Anwälten von Paula und Theo, der auch noch seine Zeugenaussage abgeben darf. Plötzlich meldet sich Jannes zu Wort, der die ganze Wahrheit kennt. Er will Paula vor dem Knast bewahren und erscheint plötzlich im Zeugenstand. Doch statt Paula zu retten, lässt er sie vors Messer laufen. Während der Befragung überkommt Jannes die Angst: Was passiert wohl, wenn sich herausstellt, dass er der wahre Täter ist? Seine ungenauen Angaben lassen ihn extrem unglaubwürdig aussehen. Paula wird vom Richter wegen versuchten Totschlags zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sie hat nur einen letzten Abend in Freiheit und bricht vor ihren Freunden zusammen. "Berlin – Tag & Nacht" ohne Paula? Das können wir uns beim besten Willen nicht vorstellen!

"Berlin – Tag & Nacht": Wie lange muss Paula im Gefängnis aushalten?

Wie geht es mit Paula in "Berlin – Tag & Nacht" weiter? Muss sie wirklich für fünf Jahre im Gefängnis bleiben? Das werden wir nächste Woche erfahren. Jannes besucht Paula zusammen mit Joe in der JVA. Die ist total fertig und Jannes flüchtet aus der Situation, weil er seine Schuldgefühle nicht loswird. Er will unbedingt einen Weg finden, um Paula aus dem Knast zu holen und wendet sich dafür an ihren Bruder Theo. Eine verwirrende Nachricht von Theo an Joe bringt das Fass dann zum überlaufen. Er glaubt, dass Jannes an Paulas Unschuld zweifelt und wirft ihn aus der WG. Jannes kommt dann vorerst bei Theo unter und ist fest entschlossen Paulas Unschuld zu beweisen. Wird er es schaffen? Wie lange muss Paula noch im Gefängnis bleiben? Und wie endet das Beziehungsdrama von Olivia? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI sehen oder sogar vorab auf TVNOW streamen.

