"Berlin – Tag & Nacht" Connor und Liz: Nur One Night Stand oder mehr?

"Berlin – Tag & Nacht": Connor hat ein schlechtes Gewissen wegen des One-Night-Stands mit Liz

Während alle in "Berlin – Tag & Nacht" um Paula im Gefängnis bangen, bahnen sich ein paar heiße Geschichten an. Nachdem es schon zwischen Milla und Mike heiß herging, geht es auch bei Connor und Liz weiter – oder nicht? Connor hat nach seinem One-Night-Stand mit Liz ein schlechtes Gewissen gegenüber Eazy. Sein Chef ist nicht nur beruflich super begeistert von ihm, sondern gesteht ihm auch, dass die beiden auf einem guten Weg der Freundschaft sind. Connor will ihn nicht länger hintergehen und versucht sich auf seine eigene Karriere zu konzentrieren, doch es kommt zu einer Situation, die seine Gedanken zu Liz verändern …

"Berlin – Tag & Nacht": Geht zwischen Connor und Liz doch mehr?

In "Berlin – Tag & Nacht" spielen die Gefühle wieder verrückt. Zuerst weist Connor alle Flirtversuche von Liz ab, doch dann beobachtet er eine komische Situation: Eazy bandelt mit einer sexy Rapperin an und vernachlässigt Liz. Eine super miese Situation. Also beschließt er spät in der Nacht im Tonstudio nach ihr zu sehen, um zu checken, ob alles ok ist. Tja und dann kommt das eine zum anderen. Connor kann und will sich nicht mehr zurückhalten. Wird aus dem One-Night-Stand doch noch mehr? Das erfahrt ihr schon diese Woche bei "Berlin – Tag & Nacht". Die neuen Folgen der RTLZWEI-Serie gibt es von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr oder vorab zum Streamen auf TVNOW.

