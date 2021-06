"Berlin –Tag & Nacht" Paula im Gefängnis: Wann gesteht Jannes?

"Berlin – Tag & Nacht": Kann Jannes Paula aus dem Gefängnis befreien?

Aktuell gibt es bei "Berlin – Tag & Nacht" nur eine Frage: Wie lange bleibt Paula im Gefängnis? Aktuell sitzt der beliebte Serien-Star für eine Tat im Knast, die sie gar nicht begangen hat, sondern Jannes! Doch der verstrickt sich immer tiefer in einem Lügengerüst. Die Situation eskalierte so sehr, dass ihn Joe aus der WG wirft. Als er es Paula erzählt, versucht sie ihn dazu zu überreden, seine Wut zu vergessen und Jannes zu einem Besuch in der JVA zu überreden. Joe trifft sich mit Jannes, aber irgendwas ist komisch. Er verhält sich total widersprüchlich. Plötzlich wird Jannes eine Sache bewusst: Er wird Paula nicht ohne ein Geständnis aus dem Gefängnis holen können. Joe überredet ihn schließlich dazu, Paula in der JVA zu besuchen. Wird der BTN-Star endlich die Wahrheit sagen und seine Tat gestehen?

"Berlin – Tag & Nacht": Jannes legt endlich ein Geständnis ab!

Während es zwischen Milla und Mike immer mal wieder heiß hergeht, scheint die große Erlösung für Paula in "Berlin – Tag & Nacht" zu kommen! Jannes legt ein Geständnis ab – was das wohl für ihn bedeutet? Joe wartet sehnsüchtig auf den erlösenden Anruf, aber bad News: Paulas Freilassung steht laut Anwältin trotzdem auf der Kippe. Also entscheidet sich Joe dafür, es zu verschweigen, um ihr bei seinem Besuch in der JVA keine falschen Hoffnungen zu machen. Joe weiß nicht, was er tun soll, doch dann gibt es einen Anruf, der alles verändern wird. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI sehen oder sogar vorab auf TVNOW streamen.

