"Berlin – Tag & Nacht": Liebescomeback bei Conner und Toni?

"Berlin – Tag & Nacht": Wird es wieder eskalieren?

Bei der Daily-Soap "Berlin ­ Tag & Nacht" geht es wieder ganz schön ab! Aber echte Fans wissen: Das ist nichts Neues! Diese Woche geht das Drama mit Olivia, Dean und Miguel in die nächste Runde. Wird Miguel die Serie verlassen und Berlin endgültig den Rücken zukehren? Er kommt einfach immer noch nicht auf die Gefühle für seine Schwester Olivia klar … und Olivia? Die verstrickt sich immer mehr in einem Lügenkonstrukt, da sie immer noch Kontakt mit Miguel hat, aber zu ihrem Freund Dean etwas ganz anders sagt! Ob es wieder zwischen den beiden Männern eskaliert und sie sich wegen Olivia prügeln werden? Und wie sieht es eigentlich bei Conner und Toni aus?

Liebescomeback bei Toni und Conner?

Conner bekommt eine süße Geburtstagsüberraschung von Toni. Luftschlangen, Partyhüte, Essen, Trinken und gute Friends – das alles schön an der Spree. Conner kann sein Glück kaum fassen. Heißt das, dass Toni doch noch was für ihn empfindet? Wieso sollte man sonst so was Nettes machen? Conner ist komplett verwirrt und seine Gefühlswelt ist komplett durcheinander. Bei Felix und Amelie geht es währenddessen heiß her … Doch nach dem Sex fragt er Amelie eine Sache, die sie komplett sprachlos macht: Felix will einen Dreier … mit einem anderen Mann!

"Berlin – Tag & Nacht" bei RTLZWEi

Wie geht es zwischen Conner und Toni weiter? Und was ist mit Miguel, Dean und Olivia? Wird es in den holprigen Liebesbeziehungen endlich mal ein Happy End geben? All das und mehr erfahrt ihr wochentags um 19:05 auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf TVNOW anschauen. 😉 Ihr wollt die echten Namen der Stars wissen? Wir haben sie für euch herausgesucht, damit ihr ihnen auf Insta und Co. folgen könnt. Wir wünschen viel Spaß bei einer neuen Woche "Berlin – Tag & Nacht"! 😊

