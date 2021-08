"Berlin – Tag & Nacht": Wird Lynn ihr Baby wirklich verschenken?

"Berlin – Tag & Nacht": Lynn verschenkt Baby an Krätze und Emmi

In "Berlin – Tag & Nacht" hat Lynn noch immer einen schweren Schock zu verdauen. Bis heute kann sie sich nicht mit ihrer Schwangerschaft anfreunden. Eins weiß sie scheinbar ganz sicher: Sie will das Kind nicht haben. Da es für eine Abtreibung schon zu spät ist, entscheidet sie sich für eine andere Lösung: Sie will das Kind Krätze und Emmi schenken, die schon lange verzweifelt versuchen schwanger zu werden. Diese Entscheidung belastet die Beziehung der drei "Berlin – Tag & Nacht"-Stars jedoch enorm. Während Emmi vor lauter Tipps und Ratschlägen zum Thema Schwangerschaft immer euphorischer wird, merkt Lynn, dass sie mit der Situation total überfordert ist. Als Emmi dann in der Schule rausrutscht, dass Lynn schwanger sei, ist das Chaos komplett. Das Verhalten von Emmi geht ihr total gegen den Strich und nervt so sehr, dass Lynn regelmäßig ihre Schwangerschaft in Gefahr bringt. Krätze versucht sie zu besänftigen, aber ganz so leicht ist das Ganze trotzdem nicht.

"BERLIN – TAG & NACHT": GEHEIME HANDYBILDER

"Berlin – Tag & Nacht": Will Lynn das Baby doch behalten?

Wird Lynn ihr Baby wirklich verschenken? Während Joe und Paula ihre Hochzeit planen und Milla dabei ist, nach Eric auch noch Amelie zu verlieren, wird Lynn von dem Stress ihrer Schwangerschaft geplagt. Der "Berlin – Tag & Nacht"-Star ist sich eigentlich sehr sicher, dass sie das Kind nicht haben will und noch absolut nicht bereit dazu ist, Mutter zu werden. Oder doch? In den kommenden Wochen gerät die angehende Mutter ins Straucheln – eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die vielleicht dazu führt, dass sie an ihrer Entscheidung zweifeln wird. Auch wenn ihr alle Schwangerschaftsthemen total auf die Nerven gehen, werden ungeahnte Gefühle in ihr erweckt. Wird sie das Kind doch nicht an Krätze und Emmi abgeben? Das werden wir wohl erst in den nächsten Wochen erfahren …

"Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW streamen. Hier gibt's deen Trailer für diese Woche:

