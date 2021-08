"Berlin – Tag & Nacht": Stirbt er als nächster den Serientod?

"Berlin – Tag & Nacht": Wie geht es mit Theo weiter?

In "Berlin – Tag & Nacht" geht es gerade richtig Rund. Mittlerweile ist klar, dass Jannes die Serie endgültig verlassen wird und auch der plötzliche Serientod von Eric schockierte Fans enorm. Geht es gleich so dramatisch weiter? Fans vermuten jedenfalls, dass etwas im Busch ist – oder hoffen es? Theo hat in letzter Zeit nämlich für ziemlich viel Ärger gesorgt. Das ganze Drama um Jannes und Paula hat Zuschauer*innen ziemlich wütend gemacht. Es ist jedes Mal das Gleiche: Theo verschwindet, taucht wieder auf und sorgt für Ärger bis er wieder verschwindet. So langsam glauben Fans, dass das nicht ewig so weitergehen kann und spekulieren sogar auf einen erneuten Serientod …

"BERLIN — TAG & NACHT": GEHEIME HANDYBILDER

Serientod für Theo? Fans spekulieren, was mit dem BTN-Star zukünftig passiert

Auch die neusten Geschehnisse machen Fans stutzig: Nach der Urteilsverkündung von Jannes, schwor Theo sich an Paula und Joe zu rächen. Bringt er etwa die Hochzeit der "Berlin – Tag & Nacht"-Stars in Gefahr? Es gibt viele Fans, die solche Theorien in den Kommentaren aufstellen: "Ich habe trotzdem die Vermutung, dass nach der Hochzeit etwas Schlimmes passiert." Und mal ehrlich: Was wäre BTN ohne ein bisschen Drama? Fest steht, dass die meisten Zuschauer*innen aufgegeben haben, dass sich Theo verändert und zu den Guten im Kiez gehört. Schließlich hat sogar Paula beschlossen ihre Familie endgültig hinter sich zu lassen. Wenn das mal kein klares Anzeichen ist? Die "verschwinden und dann zurückkehren"-Story muss laut Fans jedenfalls früher oder später ein Ende finden. Ob Theo wirklih endgültig mit einem Serientod aus dem Script geschrieben wird oder doch für immer verschwindet, bleibt noch abzuwarten …

"Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW streamen.

