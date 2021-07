"Berlin – Tag & Nacht": Verlässt Jannes die Serie endgültig?

"Berlin – Tag & Nacht"Jannes im Gefängnis: das Serien-Aus des BTN-Stars?

Steht in "Berlin – Tag & Nacht" etwa noch ein Serien-Ausstieg bevor? Nachdem BTN erst kürzlich mit dem Serientod von Eric geschockt hat, bangen Fans jetzt auch um Jannes, der endlich gestanden hat, um Paula aus dem Gefängnis zu holen. Dafür muss er selbst in Haft gehen und verfasste einen emotionalen Abschiedsbrief an Paula und Joe. Dort versprach er, dass die beiden nie wieder etwas von ihm hören würden. Seitdem befürchten Fans, dass Jannes (Ben Mittelstädt) "Berlin – Tag & Nacht" verlassen wird. Dazu gibt es bisher noch keine genaue Information. Auf Instagram hat BTN-Star Ben jedoch schon verkündet, dass es Ende des Monats ein Statement zu seiner Zukunft bei "Berlin – Tag und Nacht" geben wird.

"Berlin – Tag & Nacht": Wird Paula Jannes verzeihen?

Die letzte Folge von Jannes lief jedenfalls noch nicht bei "Berlin – Tag & Nacht". Montag, den 26. Juli sehen wir ihn nochmal wieder, denn Paula und Joe kommen zur Urteilsverkündung früher aus dem Urlaub zurück. Als der Richter Jannes für mehrere Jahre ins Gefängnis stecken will, schockiert Paula enorm, deshalb will sie ihren Neffen noch einmal im Gefängnis besuchen. Sie will Jannes vergeben, um endlich mit der ganzen Sache abschließen zu können. Am Abend steht dann auch noch Theo vor ihnen – das Chaos ist mal wieder perfekt. "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW streamen.

