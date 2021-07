"Berlin – Tag & Nacht" Tod von Eric: Verliert Milla jetzt auch Amelie und Mike?

"Berlin – Tag & Nacht": Milla und Amelie geraten nach Erics Tod in einen heftigen Streit

In "Berlin – Tag und Nacht" hat Milla aktuell ganz schön zu kämpfen. Schon länger ging es zwischen Milla und Mike heiß her. Eine Affäre, die geheim bleiben musste. Schließlich war Milla noch mit Eric zusammen und die beiden haben Amelie zusammen. Doch nach der Affäre schockte BTN mit dem Serientod von Eric. Das hat Milla total aus der Bahn geworfen, doch für Amelie versucht sie zu funktionieren und sich nichts anmerken zu lassen. Nachdem sie wieder auf den geplanten Heiratsantrag von Eric hingewiesen wird, beschließt sie seine Sachen aus dem Schrank zu räumen, um nicht mehr daran erinnert zu werden. Als Amelie das bemerkt, wirft sie ihrer Mutter vor, Eric nie wirklich geliebt zu haben. Mike versucht sie aufzufangen, doch Milla kann ihre Emotionen nicht mehr halten. Zerbricht jetzt auch noch die Affäre zu Mike und ihre Beziehung zu Amelie?

"Berlin – Tag & Nacht": Geheime Handybilder

BTN: Mike wird von Pia geknutscht – haben er und Milla noch eine Chance?

Milla will beweisen, wie sehr sie Eric trotz ihres Fehlers geliebt hat. Für die Trauerfeier bereitet sie deshalb eine emotionale Diashow vor, die Tochter Amelie besänftigt. Aber das wird nicht die letzte Hürde für das Mutter-Tochter-Duo sein, die in "Berlin – Tag & Nacht" versuchen, ihre Trauer zu bewältigen. Auch auf Mike und Milla kommen große Probleme zu. Milla hat nämlich ein ultra schlechtes Gewissen wegen der Affäre mit Mike und macht sich Vorwürfe, dass Eric vermutlich noch leben würde, wenn sie nicht mit Mike abgehauen wäre. Der versucht währenddessen Pia auf andere Gedanken zu bringen und plant einen freundschaftlichen Bootsausflug, doch bei Pia kommen alte Gefühle hoch und sie versucht Mike zu küssen. Natürlich kommt genau in diesem Moment Milla zurück, die ihren Augen kaum trauen kann. Wie sehr wird die Situation noch eskalieren? Das seht ihr diese Woche von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei "Berlin – Tag & Nacht". Hier gibt es schonmal den aufregenden Wochentrailer mit den Top-Themen der Serie:

