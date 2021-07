"Berlin – Tag & Nacht": Dean und Miguel prügeln sich um Olivia

"Berlin – Tag & Nacht": Miguel küsst seine Halbschwester Olivia erneut

Während Milla in "Berlin – Tag & Nacht" versucht nach Erics Tod, nicht auch noch Amelie und Mike zu verlieren, hat Olivia ganz andere Probleme. Ihr Halbbruder Miguel hat sich von Tara getrennt und sich seitdem nicht mehr blicken lassen. Olivia macht sich Sorgen und besucht ihren BTN-Halbbruder im Loft. Miguel tut jedoch so, als hätte seine Abwesenheit nur den Grund, seiner Ex nicht mehr über den Weg zu laufen und verkneift sich seine Gefühle gegenüber seiner Halbschwester. Auch Olivia hat sich mit Tara zerstritten und ist seit Millas Spontanurlaub total im Arbeitsstress. Plötzlich taucht Miguel auf und bringt sie auf andere Gedanken. Die beiden Halbgeschwister trinken zusammen in der WG und Olivia macht Miguel eine schwesterliche Liebeserklärung, die er total falsch interpretiert. Miguel küsst Olivia wieder! Wir erinnern uns: Das Beziehungsdrama ist bereits bei BTN eskaliert. Jetzt reicht es endgültig und Olivia wirft ihn geschockt aus der WG. Doch es gibt noch jemanden bei "Berlin – Tag & Nacht", der darüber gar nicht glücklich sein wird …

GEHEIME HANDYBILDER DER "BERLIN – TAG & NACHT"-STARS

Nach Kuss mit Olivia: Dean und Miguel prügeln sich bei "Berlin – Tag & Nacht"

Dean merkt, dass bei Olivia irgendwas nicht stimmt und versucht herauszufinden, was sie bedrückt. Doch sie traut sich zuerst nicht die Wahrheit zu sagen. Ausgerechnet, wenn Olivia duschen will, platzt Miguel ins Badezimmer und gesteht ihr seine Gefühle. Verzweifelt versucht er Olivia von seinen Gefühlen zu überzeugen, doch seine Halbschwester ist nur noch angeekelt. Sie erzählt Dean unter Tränen die ganze Geschichte. Dean ist nicht mehr zu halten und will Miguel zur Rede stellen. Der Streit zwischen den beiden eskaliert in einer kleinen Prügelei. Miguel schubst seinen Konkurrenten so hart, dass dieser total unglücklich fällt. So endet der Trailer zu "Berlin – Tag & Nacht". Was wird mit Dean nach dem Sturz passieren? Muss er ins Krankenhaus und wird das ganze Folgen geben? All das erfahrt ihr bei "Berlin – Tag & Nacht" von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->