"Berlin – Tag & Nacht": Wie wird die Hochzeit von Paula und Joe?

Nach einer turbulenten Zeit und einem Aufenthalt im Gefängnis kann sich Paula endlich wieder auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren – wie zum Beispiel ihre anstehende Hochzeit. Zumindest dachten Paula und Joe das! Die beiden lieben sich sehr und doch sind da Zweifel … Immerhin ist Joe noch nicht offiziell von seiner Ex-Frau Peggy geschieden und laut Papier noch mit ihr verheiratet, das verunsichert Paula. Joe erreicht seine Ex aber bereits seit Längerem nicht. Wie soll er Paula heiraten, wenn er doch noch verheiratet ist? Steht die Hochzeit deswegen auf der Kippe? Der Berliner setzt alle Hebel in Bewegung, um Paula auch ohne die Scheidung von Peggy zu heiraten, doch das möchte Paula nicht. Sie fühlt sich damit nicht wohl und ist traurig. So hat sie sich das alles nicht vorgestellt …

Um Paula zu zeigen, wie ernst Joe es mit ihr meint, macht er Paula nochmals einen Antrag, und zwar total kitschig und romantisch mit Rosen und Kniefall. Paula ist geradezu überwältigt: Sie nimmt an und wischt ihre Zweifel beiseite… Paula und Joe fokussieren sich jetzt komplett auf ihre Hochzeit und lassen sich von den Vorbereitungen nicht mehr abhalten. Nachdem sie eine große pompöse Hochzeitslocation besichtigt haben, sind sie sich dann zu 100 % sicher, was sie wollen. Keinen Luxus, kein großes Tamtam. Nur eine kleine intime Hochzeit mit ihren engsten Freund*innen und ihrer Familie. Joe und Paula scheinen wirklich auf einer Wellenlänge zu schwimmen und sich das Gleiche für ihre Zukunft vorzustellen. 🥰 Bleibt zu hoffen, dass ihrer Hochzeit nun nichts mehr in die Quere kommt und sie endlich bald in den Hafen der Ehe schippern können. "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW streamen.

