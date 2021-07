Seit Herbst 2015 war Jenefer Riili in der beliebten RTL2-Serie "Berlin – Tag und Nacht“ zu sehen. Sie spielte die hübsche Italienerin Alessia. "Die Neue" verdrehte den Männer bei BTN von Beginn an den Kopf. Mit Fabrizio ist sie dann auch zusammengekommen, allerdings scheiterte ihre Beziehung aufgrund von viel Zoff und Eifersucht. Vor Miri war Alessia mit auch Daniel zusammen, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Lange Zeit war sie eine der Fan-Lieblinge bei der Daily-Soap. Bisher war Jenefer Riili nur in Baby-Pause. 2019 entschieden sie und Freund Matthias Höhn, der Pascal in BTN spielte, die Serie endgültig zu verlassen und sich auf andere Projekte zu konzentrieren.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Woher kommt Jenefer Riili?

Jenefer Riili ist in München geboren und lebte dort, bis sie für „Berlin – Tag und Nacht“ in die deutsche Hauptstadt zog. Mittlerweile sind sie, Matthias und Söhnchen Milan wieder dauerhaft nach Bayern zurückgekehrt. Sie und ihre Schwester Alessandra haben durch ihre Mutter Jagoda serbische und durch ihren Vater Francesco italienische Wurzeln. Deshalb möchte sie auch, dass ihr kleiner Sohn Milan dreisprachig aufwächst.

Wie alt ist Jenefer Riili?

Über ihr Alter schweigt Jenefer. Doch sie machte 2008 ihren Realschulabschluss auf der Walter-Klingenbeck-Realschule, wo sie sogar Schülersprecherin war – wenn sie damals 16 war, ist sie heute etwa 29 Jahre alt (Stand: Juli 2021). Zumindest ihr Geburtstag ist bekannt: Den feiert die ehemalige BTN-Darstellerin nämlich am 30. Dezember und ist damit fast ein Silvesterkind!

Wie groß ist sie?

Jenefer Riilis Größe beträgt ca. 1,70 m.

Was hat Jenefer Riilis neben „Berlin – Tag & Nacht“ beruflich gemacht?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

In einer Insta-Fragerunde hat ein Fan eine ziemlich direkte Frage gestellt: „Hast du auch etwas Vernünftiges gelernt?“, woraufhin die Schauspielerin auch direkt antwortete: Vor ihrer BTN-Karriere arbeitete Jenefer bei einer Autofirma. Sie war die Assistentin der Geschäftsleitung und hatte vorher eine Ausbildung zur Automobilkauffrau absolviert. Neben ihrem Realschulabschluss hat sie inzwischen auch ihr Abitur gemacht und studiere derzeit Wirtschaftspsychologie! 👌 Allerdings seien auch Auftritte im Reality-TV ihrer Meinung nach etwas „Vernünftiges“. 😉

Was bedeuten ihre Tattoos?

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Jenefer Riili hat mehrere Tattoos. Ihr Lieblings-Motiv ist das Wort "Karma" auf dem linken Unterarm, denn sie glaubt stark daran, dass jeder bekommt, was er verdient.

Ist Jenefer Riilis Single?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Am Set von „Berlin – Tag & Nacht“ lernte Jenefer Matthias Höhn kennen, der ebenfalls als Laien-Schauspieler dort arbeitete und die Rolle von Pascal Reuter spielte. Die beiden wurden ein Paar und verkündeten bald danach, dass sie Eltern werden! Noch vor der Geburt trennten sich die beiden, aufgrund eines schlimmen Fehlers seinerseits. Jenefer Riili und Matthias haben sich aber wieder versöhnt und leben jetzt als kleine Familie zusammen. Am 13. Juni 2018 kam ihr erstes Kind auf die Welt: "Unser kleiner Milan hat am Mittwoch, den 13.06. um 8.20 Uhr das Licht der Welt erblickt. Wir sind unglaublich stolz und voller Liebe!" Schau dir die süßen Schwangerschaftsbilder von BTN-Star Jenefer Riili an!

Ist Jenefer Riili auf Social Media unterwegs?

Ja! Sie liebt Social Media und hält ihre Follower vor allem über Instagram auf dem Laufenden Aktuell hat sie über 520.000 Abonnent*innen (Stand Juli 2021). Zusammen mit Matthias startete BTN-Alessia aka Jenefer Riili auch einen YouTube-Account namens "Die Really", auf dem sie unter anderem Namen und Geschlecht ihres ersten Kindes verrieten.

Hat sie einmal in einem Porno mitgespielt?

Es gab Gerüchte, dass die BTN-Darstellerin in einem Porno mitspielen würde. Das waren allerdings nur Fake-Zusammenschnitte von Bildern

Was macht Jenefer Riili in ihrer Freizeit?

In ihrer Freizeit macht sie viel Sport. Neben dem Fitnessstudio geht sie beispielsweise gerne klettern. Vor allem nach der Geburt von Milan hat Jenefer Riili ein krasses Programm durchgezogen, um ihre alte Figur langsam wieder zu bekommen.

Ist sie eine Tierfreundin?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Absolut! Die BTN-Darstellerin liebt Tiere, besonders Hunde und Katzen. Momentan hat Jenefer Riili eine Katze namens Elsa und einen Hund namens Napoleon.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->