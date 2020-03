Nathalie Bleicher-Woth alias "Berlin – Tag und Nacht"-Kim

Nathalie Bleicher-Woth ist der echte Name der "Berlin – Tag und Nacht"-Darstellerin. Seit Juni 2017 ist sie als Tochter von Marc Terenzi bei BTN zu sehen. Kim zog damals zu ihrem Patenonkel Basti, dem sie das Leben schwer macht. Denn ständig gibt es Drama bei "Berlin Tag und Nacht" wegen Kim, die ein feierwütiger Teenager ist! Im Real Life ist Nathalie Bleicher-Woth schon ein paar Jahre älter als ihre Serienfigur. Bei Instagram und Facebook findest du BTN-Kim übrigens als @Nathalie_bw.

Nathalie Bleicher-Woth ist das komplette Gegenteil von "Kim Terenzi"

Inzwischen gehört Nathalie Bleicher-Woth als "Berlin – Tag und Nacht"-Kim fest zur Serien-Clique und wird auch auf der Straße richtig oft erkannt. Total viele Leute fragen die Darstellerin, ob Marc Terenzi wirklich ihr Papa ist. Dann veräppelt sie ihre Fans schon mal. „Klar! Sieht man die Ähnlichkeit nicht?“, fragt Nathalie da frech zurück, wie sie jetzt in einem Interview verriet - und die Fans fallen drauf rein! In Wirlichkeit ist Marc Terenzi natürlich NICHT ihr Vater. Leider sind die Begegnungen mit den BTN-Fans aber nicht immer so witzig für Nathalie, denn die wird für ihre krasse Rolle als Kim in "Berlin – Tag und Nacht" oft beleidigt. Dabei ist sie eigentlich ganz anders als Kim! Nathalie beschreibt sich selbst als viel ruhiger und zurückhaltender als ihre Rolle. Auch ist es ihr nicht wichtig, immer perfekt gestylt zu sein!

"Berlin – Tag und Nacht"-Kim: Nathalie Bleicher-Woth ist lesbisch

Unter ihren Instagram-Bildern verwendet die Beauty häufig die Hashtags: #lesbian #homo oder #girlslikegirls. Sei einiger Zeit wissen wir auch offiziell: "Berlin–Tag und Nacht"-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth ist lesbisch. Damit ist die BTN-Kim nicht die einzige Schauspielerin der Serie, die homosexuell ist. Schon vor Jahren outete sich Saskia Beecks aka Alina von "Berlin – Tag und Nacht" und zeigte sich mir ihrer damaligen Freundin. Genauso outete sich Sandra Lambeck, die bei BTN und "Köln 50667" die Rolle Michelle spielte als lesbisch.

Nathalie Bleicher-Woth lesbisch – oder doch nicht?

Als Kim von "Berlin – Tag und Nacht" war sie immer total verliebt in ihren Serien-Freund Pascal und steht offensichtlich auf Männer. Im echten Leben ist Nathalie aber schon seit Längerem immer wieder mit Frauen zusammen. Denn seit ein paar Jahren fühlt sich die junge Schauspielerin eher zum selben Geschlecht hingezogen. Aber ist BTN-Star Nathalie Bleicher-Woth wirklich lesbisch? Darauf antwortete sie einmal: „Ich will nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich nie wieder einen Freund habe."

Für die Familie von Nathalie Bleicher-Woth war lesbisch sein ein No Go

Davor, ihrer Familie von ihrer Vorliebe für Frauen zu erzählen, hatte BTN-Kim großen Respekt – denn ihre Eltern sind sehr christlich. „Deswegen war das immer so ein Thema, das echt ein No Go war“, sagte der "Berlin – Tag und Nacht"-Star. Dass sie lesbisch ist konnte Nathalie Bleicher-Woth nicht ansprechen und hat sich deshalb für einen ganz anderen Weg entschieden: „Es gab kein Coming Out. Ich habe es auf Instagram öffentlich gemacht und damit war das eben so." Damit blieb ihrer Familie gar nichts anderes übrig, als die Lebensweise der 21-Jährigen zu akzeptieren.

Die Freundinnen von "Berlin – Tag und Nacht"-Kim alias Nathalie Bleicher-Woth

Nachdem Nathalie Bleicher-Woth auf Instagram bestätigte, dass sie lesbisch ist, zeigte sie sich kur darauf in einem Post mit ihrer Freundin bei einem verliebten Kuss. In der Caption ließ BTN-Kim die ganze Welt mit einem mega süßen Text wissen, wie sehr sie in ihre Freundin verliebt ist. Nach dem die Beziehung auseinanderging, kam die Serienschauspielerin mit ihrer Kollegin Saskia Beecks zusammen. Doch auch von ihr trennte sich "Berlin Tag und Nacht"-Star Nathalie Bleicher-Woth nach einiger gemeinsamer Zeit wieder. Heute hat sie wieder eine neue Partnerin an ihrer Seite. Um wen es sich handelt, wissen wir aber noch nicht, denn sie erklärte: "Sie fühlt sich einfach noch nicht bereit dazu! Nicht jeder möchte in der Öffentlichkeit stehen und das respektiere ich." Völlig verständlich und die Hauptsache ist doch, dass die beiden glücklich sind!