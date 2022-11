"Berlin Tag & Nacht"-Stars getrennt: Liebes-Aus bei Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth

Alle haben sich gefreut, als BTN-Stars Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth verkündet haben, dass sie ein Paar sind. Auf Instagram wirkte das Couple immer super happy, sie posteten regelmäßig gemeinsame Storys und Fotos – bis vor kurzem. Fans vermuten nämlich schon länger, dass sich die "Berlin Tag & Nacht"-Stars getrennt haben. Jetzt hat Natalie ihr Schweigen gebrochen und in ihrer Instagram-Story erklärt, dass es ihr in den letzten Tagen extrem schlecht ging und sie Nächtelang geweint hat. "Mir war nicht bewusst, dass die vorher unglücklich war", gesteht Nathalie in ihrer Story. "Die Frau hat ihre Entscheidung getroffen, sicherlich war nicht immer alles einfach, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir eine sehr schöne Beziehung hatten", erzählt die 22-Jährige weiter in ihrer Story. Jetzt stehen für sie viele Veränderungen an, denn sie wird sich eine neue Wohnung suchen müssen. Doch Nathalie versucht auch etwas positiv in die Zukunft zu Blicken und will sich jetzt wieder mehr auf sich konzentrieren.