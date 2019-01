Wird "Berlin – Tag und Nacht" & “Köln 50667” bald abgesetzt?

"Berlin – Tag und Nacht" & "Köln 50667": Quotengaranten

"Berlin – Tag und Nacht" wurde am 12. September 2011 erstmals ausgestrahlt und gilt bis heute als einer der Quotengaranten im deutschen Fernsehen. Täglich laden uns die Berliner WGs in ihre chaotischen Leben ein und lassen uns für 45 Minuten in eine andere Welt eintauchen. Wir fühlen uns den Charakteren besonders nah, denn Alina, Joe, Peggy und Co. könnten auch die coolen Nachbarn von nebenan sein, mit denen man ab und zu chillt. Kein Wunder, dass sich RTL II ein paar Jahre später dazu entschlossen hat, ein ähnliches Format auf den Markt zu bringen. Am 7. Januar 2013 wurde erstmals "Köln 50667" ausgestrahlt und wir verliebten uns von Tag eins an in Kevin, Diego und Alex. Bis dato hatten beide Formate immer recht solide Einschaltquoten, doch nun kommt der Schock.

"Berlin – Tag und Nacht" & "Köln 50667": Werden die Formate bald abgesetzt?

Wie TV Movie berichtet, erzielte BTN in der vergangenen Woche gerade einmal einen Marktanteil von 6,2 Prozent. "Köln 50667" Schnitt sogar noch schlechter ab: Die Daily Soap hatte sogar nur 5,8 Prozent. Diese geringe Zuschauerzahl gab es seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Vor gut eineinhalb Jahren gingen wegen dieser schlechten Zahlen Absetzungsgerüchte rum. Könnte es 2019 wirklich soweit sein? Zum Ende des Jahres 2018 musste der Sender bereits die Nachrichtensendung RTL II News absetzen. Blüht BTN und Köln 50667 dasselbe Schicksal? BRAVO hat für euch beim Sender nachgefragt. "Jedes Format unterliegt Schwankungen. Das ist – gerade bei langlebigen Formaten wie 'Köln 50667' oder 'Berlin – Tag & Nacht' – normal, wenn auch nicht erfreulich. 2018 war für 'Köln 50667' das erfolgreichste Jahr seit 2013. 'Berlin – Tag & Nacht' lief zuletzt 2016 erfolgreicher als im vergangenen Jahr. Bei Instagram erreichen die Soaps zusammengelegt fast eine dreiviertel Million Menschen, auf YouTube zählen wir über 500.000 Abonnenten und seit Dezember 2017 fast 200 Millionen Aufrufe. Also: kein Grund zur Sorge.", so ein Sendersprecher. Wir freuen uns über diese positive Nachricht und hoffen, dass die beiden Formate noch ganz viele Jahre bestehen bleiben.

