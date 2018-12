"Köln 50667"-Star Maddy Nigmatullin verwirklicht ihren Traum!

"Köln 50667"-Star Maddy Nigmatullin hat sich einen großen Traum erfüllt. Die Schauspielerin ist jetzt also auch stolze Geschäftsfrau!

Maddy Nigmatullin: Ihre eigene Schmuck-Kollektion

Schauspielerin Maddy Nigmatullin kennen die meisten von euch vermutlich aus der RTL 2 Serie "Köln 50667". Doch die Instagram Beauty hat sich jetzt einen ganz besonderen Traum erfüllt und ist unter die Schmuck-Designer gegangen. Zusammen mit der Marke "Lavender & Lemon" hat Maddy ihre eigene Ketten-Kollektion auf den Markt gebracht. Ihre Linie heißt "Moonlight" by Maddy Nigmatullin und besteht aus drei verschiedenen Motiven, die man auch als Set ergattern kann: Ein Kreuz, ein Mond und betende Hände in Roségold. Die Ketten sehen super schön aus! Aber kein Wunder, denn alleine mit ihrer fetten Wohnung hat Maddy bewiesen, wie stilsicher sie ist. Eine Kette kostet ca. 35 € und das ganze Set ca. 85 €. Wir sind sehr gespannt, wie die Ketten bei den Fans ankommen werden.

Maddy Nigmatullin: Support von Freunden

Natürlich hat die "Köln 50667"-Darstellerin auch ein paar Exemplare an ihre Freundinnen verteilt. Egal ob Sharon Battiste, Co-Darstellerin Sophie Imelmann oder Angela Brand – sie alle sind richtig begeistert von Maddys Schmuck-Kollektion. "Köln 50667"-Star Angela Brand kann sich ein paar emotionale Worte nicht verkneifen und sagt in ihrer Story: "Ich bin auf jeden Fall mega stolz auf meine kleine Prinzessin, weil sie es so weit geschafft hat. Danke, dass ich eine der Ersten sein kann, die diese Kette anprobieren darf." Awwww, wie süß! Es ist total cool zu sehen, wie sich die Mädels gegenseitig unterstützen. Natürlich hat sich die Beauty auch schon selbst auf Instagram bedankt: "Dankeschön für euer Feedback und alle, die diese Kollektion schon bestellt haben. Ich hoffe sehr, es wird euch gefallen, wenn die Pakete dann angekommen sind." Bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen: Herzlichen Glückwunsch zu dieser coolen Kollektion – Träume werden doch war! Wir sind sehr gespannt, womit uns die Schauspielerin in Zukunft noch überraschen wird.

