Maddy Nigmatullin: So fett ist ihre Wohnung

Maddy Nigmatullin und ihr Freund Jonas haben sich einen Traum erfüllt und sind in ihre erste gemeinsame Wohnung in Köln gezogen. Jetzt machte die „Köln 50667“-Schauspielerin in ihrer Insta-Story zum ersten Mal eine Room-Tour durch ihr neues Zuhause… und das kann sich sowas von sehen lassen!

Maddy Nigmatullin und Jonas: Krasses Liebesnest

Wenn schon, denn schon! Das dachten sich offenbar Maddy Nigmatullin (23) und ihr Schatz Jonas, als es um ihre erste Pärchen-Wohnung ging. Denn die ist ziemlich krass! Gestern meldete sich die „Lina“-Darstellerin in ihrer Insta-Story bei ihren 503.000 Abonnenten und entschuldigte sich, dass sie in den letzten Tagen nicht so aktiv auf Social Media war: „Das liegt am Umzug“, erklärte Maddy. Klar, sowas ist ganz schön anstrengend und kostet vor allem Zeit!

Umso stolzer ist die Blondine, dass jetzt einiges im neuen Heim schon fertig ist. Und das will sie ihren Fans natürlich nicht vorenthalten – deshalb startete sie eine kleine Führung durch die bereits fertigen Räume. Und da könnte man glatt neidisch werden. Denn Maddy und Jonas haben nicht nur drei (!) Bäder in ihrer Wohnung, sondern auch eine sehr chilliges Wohnzimmer mit XXL-Couch, einen schicken Essbereich mit edlem Holztisch… und über eine mega sylishe Treppe kommt man nach oben, wo sich das absolute Highlight der Wohnung befindet.

Maddy Nigmatullin: Krasses Ankleidezimmer

Ja, Maddy hat sich ein ziemlich fettes Ankleidezimmer gegönnt. Das braucht sie auch, denn sie ist ein krasser Fashion-Fan! In diesen wahrgewordenen Mädchentraum hat die 22-Jährige all ihre Handtaschen, Schuhe und Klamotten gepackt und ein Schminktisch fehlt natürlich auch nicht, um das Glück perfekt zu machen. Ein bisschen chaotisch ist alles noch in Maddys und Jonas‘ Wohnung, aber das ist ja auch kein Wunder. Schließlich sind sie gerade noch dabei, alles einzurichten. Doch bald wird der „Köln 50667“-Star ein eigenes YouTube zu ihrem Liebesnest posten… ihr dürft also auf das vollendete Werk gespannt sein!

