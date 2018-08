Maddy Nigmatullin: Liebes-Show auf Instagram

Nachdem „Köln 50667“-Star Maddy Nigmatullin ("Lina") zuerst nicht verraten wollte, wer ihr neuer Boyfriend ist und ihre Fans megamäßig auf die Folter spannte, scheint die 22-Jährige jetzt alles nachholen zu wollen, was sie ihren 468.000 Instagram-Abonnenten zuvor vorenthalten hatte. Denn inzwischen gibt es so gut wie keinen Post und keine Story mehr auf ihrem Profil, in der ihr Schatz nicht vorkommt.

Maddy Nigmatullin und ihr Jonas sind unzertrennlich

Egal ob Maddy Nigmatullin in die Badewanne geht, am Pool chillt, oder Pizza isst – ihr Freund Jonas Burkhard ist immer an ihrer Seite. Selbst bei ihrer täglichen Beauty-Routine darf der durchtrainierte Bonner nicht fehlen – und muss sich in Maddys Insta-Story kurzerhand von seiner Freundin eine Gesichtsmaske auftragen lassen. Aber was tut man nicht alles für die Liebe? Jonas scheint das alles nicht im Geringsten zu stören – ganz im Gegenteil. Denn auch auf seinem Profil taucht Maddy inzwischen gefühlt im Stundentakt auf – er bezeichnet die Blondine total sweet als „die schönste Frau der Welt“ und verwendet sogar ganz zuversichtlich schon jetzt ziemlich oft das Braut-Emoji, wenn es um seine Maddy geht.

Instagram/maddy_nigmatullin

Gemeinsames Liebes-Tattoo

Die „Köln 50667“-Schauspielerin und ihr Freund schweben so sehr auf Wolke Sieben, dass sie sich jetzt bereits wenige Tage nach ihrem Liebes-Outing sogar schon ein Pärchen-Tattoo stechen haben lassen. Beide tragen jetzt am Handgelenk die Zahl „24“ – diese Ziffer scheint also eine ganz besondere Bedeutung in der Beziehung der beiden Turteltäubchen zu spielen. Während einige Fans Maddys und Jonas‘ Verhalten für total übertrieben halten und finden, dass das alles viel zu schnell geht, freuen sich aber die meisten für das junge Glück. „Ihr seid soooo süüüüüß“ und „Ihr passt echt gut zusammen“ sind nur zwei von tausenden lieben Kommentaren unter Maddys und Jonas‘ Pärchen-Pics. Und eins ist sicher: In der nächsten Zeit dürfen sich die Fans bestimmt noch auf einige Love-Updates des neuen Dream-Couples freuen ;)

twenty4.💭 Ein Beitrag geteilt von margarita nigmatullin (@maddy_nigmatullin) am Aug 17, 2018 um 5:49 PDT

