Nach Liebes-Outing: Danny Liedtke reist Maddy Nigmatullin hinterher!

Während Maddy Nigmatullin immer noch versucht, ein Geheimnis aus ihrer neuen Liebe zu machen, sind viele Hobby-Detektive unter ihren Fans längst dahintergekommen, wem die „Köln 50667“-Darstellerin („Lina“) ihr Herz geschenkt hat.

Das ist Maddy Nigmatullins Freund

Schon vor Tagen begann die Gerüchteküche zu brodeln, dass „Köln 50667“-Star Maddy Nigmatullin möglicherweise einen Freund haben könnte. Inzwischen besteht daran kein Zweifel mehr: Die hübsche Blondine ist bis über beide Ohren verknallt. Momentan gibt Maddy zwar noch alles, um die Identität ihres Boyfriends vor ihren 466.000 Instagram-Abonnenten geheimzuhalten. Zwar hat die 22-Jährige in den letzten Tagen bereits mehrere Liebes-Posts mit ihrem Schatz gepostet, doch sein Gesicht zeigte die Schauspielerin bisher nicht.

Das stellte natürlich eine willkommene Herausforderung für einige unter ihren Followern dar. Und es dauerte nicht lange, bis sie herausgefunden hatten, in wen sich ihr Star da verknallt hatte. Ihr Auserwählter heißt Jonas, kommt aus Bonn und hat jede Menge Tattoos.Aktuell ist das frisch verliebte Couple im ersten gemeinsamen Pärchenurlaub und macht Las Vegas unsicher! Jonas hat sogar bereits ein richtig süßes Pic mit seiner Herzensdame gepostet.

Fährt Danny Liedtke Maddy hinterher?

Einige „Köln 50667“-Fans wollen es unterdessen immer noch nicht wahrhaben, dass Maddy nun mit Jonas zusammen ist. „Hä, ich dachte, du bist mit Danny zusammen?“, fragten einige Abonnenten unter Maddys neustem Liebes-Pic in ihrem Insta-Feed. Gemeint ist damit natürlich ihr Serienkollege Danny Liedtke („Kevin“), den viele schon seit Ewigkeiten gerne an Maddys Seite sehen würden. Doch diese Hoffnung der Fans scheint nun endgültig begraben zu sein. Oder vielleicht doch nicht? Denn zufälligerweise ist Danny gerade genau wie Maddy in den USA unterwegs und machte sich vor einigen Stunden auf den Weg nach *Überraschung*: Las Vegas! Genau dorthin, wo seine angebliche Flamme bekanntlich gerade mit ihrem Jonas urlaubt.

Läuft Danny Maddy jetzt etwa hinterher und will versuchen, sie doch noch umzustimmen? Wahrscheinlich nicht. Ist es nur purer Zufall, dass die beiden gleichzeitig in Las Vegas sein werden? Keine Ahnung. Es könnte natürlich auch sein, dass sie wirklich von Anfang an nur Freunde waren und sie sich einfach ganz kumpelmäßig in der „Stadt der Sünde“ auf eine kleine „Köln 50667“-Reunion treffen. Immerhin hat Danny Liedtke mit Patrick Beinlich und Max Bornmann noch zwei weitere Serien-Stars im Schlepptau! Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend…

