"Köln 50667" Maddy Nigmatullin: Geheimer Freund?

Eigentlich ist Maddy Nigmatullin Single - das dachten zumindest viele. Und wenn überhaupt, hätte sie höchstens was mit ihrem Serienkollegen Danny Liedtke ("Kevin") am Laufen! Schließlich waren die beiden immer unzertrennlich und würden nach Meinung ihrer Fans eigentlich mega gut zusammenpassen. Doch jetzt heizte die „Köln 50667“-Darstellerin ("Lina") die Gerüchteküche ordentlich an! Alles deutet darauf hin, als hätte die 22-Jährige einen Freund… und das ist ganz offensichtlich NICHT Danny!

Maddy Nigmatullin voll verliebt?!

Angefangen hat alles damit, dass gestern Maddys Flug von Düsseldorf nach Zürich abgesagt wurde, von wo aus sie eigentlich weiter nach Chicago fliegen wollte. Aus lauter Frust chillte sich die „Köln 50667“-Schauspielerin mit einem ganzen Haufen Fastfood und Süßigkeiten ins Bett und entschied sich, via Insta-Stories die Fragen ihrer Fans zu beantworten.

Kurz zuvor hatte sie den Text „Er lächelte mich an und alles was ich denken konnte, war ‚Oh Shit.‘“ in ihrer Story gepostet. Kein Wunder also, dass nach diesem verdächtigen Post schnell die Frage kam, ob die Blondine neuerdings einen Freund hat. Was Maddy darauf antwortete, war dann schon ziemlich eindeutig: Ein Foto von ihrem Schoß, auf dem die Hand eines Mannes liegt. Damit aber niemand herausfindet, wer dieser geheimnisvolle Typ ist, hat Maddy das Tattoo auf seinem Arm unkenntlich gemacht. Ganz schön clever!

Als später ein anderer Fan fragte: „Bist du zurzeit glücklich?“, antwortete die Deutsche mit russischen Wurzeln: „Ich bin zurzeit wirklich sehr glücklich“ – zusammen mit einem Herz-Emoji. Doch damit nicht genug: Auf die Frage nach ihrem aktuellen Lieblingssong antwortete die 1,64 m große Schauspielerin, dass sie gerade Chris Browns „New Flame“ am liebsten hört und schrieb dazu: „Im Moment fühle ich dieses Lied besonders.“ Ok mehr Hinweise gehen kaum!

Was ist aus Maddy Nigmatullin und Danny Liedtke geworden?

Jetzt fragt sich natürlich jeder, wer wohl der Mann sein könnte, der Maddy Nigmatullins Herz offensichtlich höher schlagen lässt? Danny Liedtke ist es scheinbar nicht, denn in den letzten Wochen zeigen sich die beiden (im Gegensatz zu sonst) überhaupt nicht mehr zusammen. Auch auf die Fan-Frage, mit wem Maddy am liebsten am Set von „Köln 50667“ zusammenarbeitet, zählte sie Danny nicht mit auf. Kein Wunder, dass schließlich ein Fan wissen wollte, ob die beiden Streit hätten. Maddys knappe Antwort: „Nein.“

Danny Liedtke: Männer-Trip in die USA

Während Maddy Nigmatullin alle mit ihren mysteriösen Liebes-Posts verwirrt, bekommt Danny Liedkte davon möglicherweise gar nichts mit. Denn der 28-Jährige ist zusammen mit seinen Kumpels Patrick Beinlich und Max Bornmann in die USA abgedüst. Und obwohl die drei gerade mal seit einem Tag dort sind, haben sich schon die Ereignisse überschlagen. Denn am Flughafen in Philadelphia überraschte sie ein Fan, der extra dreieinhalb Stunden lang den ganzen Weg von Connecticut gefahren war, um die Jungs spontan einzusammeln, damit sie sich keinen Mietwagen holen mussten. Wow, besser konnte der Trip ja kaum anfangen! Wir sind schon gespannt, was Danny Liedtke und seine Boys auf ihrer Reise noch für verrückte Sachen erleben werden!

