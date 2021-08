"Berlin – Tag & Nacht"-Star droht mit Serien-Ausstieg

"Berlin – Tag & Nacht": Olivia entscheidet sich für Dean und gegen Miguel

Auch diese Woche geht das Olivia, Dean und Miguel Drama in "Berlin - Tag & Nacht" in die nächste Runde, doch mit ziemlich üblen Konsequenzen! Es ist bereits viel passiert. Miguel und Dean haben sich sogar schon um Olivia geprügelt. So schlimm, dass wir Dean nun einige Zeit nicht mehr bei "Berlin – Tag & Nacht" gesehen haben, da er in einer Spezialklinik behandelt werden musste. Heute gibt es das große Comeback und Dean soll endlich wieder nach Berlin kommen. Eine glückliche Reunion wird das jedoch nicht. Dean findet es richtig kacke, dass sich Olivia und Miguel wieder besser verstehen. Ihm reicht dieses Drama und er fordert eine Entscheidung: Er oder Miguel?! Olivia entscheidet sich zwar für Dean, doch ganz so ernst meint sie es scheinbar nicht. Sie trifft sich weiterhin heimlich mit Miguel. Kommt es jetzt wirklich zu einem Serien-Ausstieg?

"BERLIN – TAG & NACHT": GEHEIME HANDYBILDER

Serien-Ausstieg bei "Berlin – Tag & Nacht"? Miguel droht die Stadt zu verlassen!

Miguel droht Oliva diese Woche an, dass er Berlin verlassen will. Wird der "Berlin – Tag & Nacht"-Star in der Serie aussteigen? Ziemlich frustriert, sagt er zu ihr: "Ich kann das nicht mehr. Ich hab echt alles versucht, damit wir beide irgendwie normal miteinander umgehen können." Doch Olivia kann die Liebeserklärung und den Kuss einfach nicht vergessen, worauf Miguel androht: "Aber dann ist es vielleicht wirklich das Beste, wenn ich Berlin verlasse." Olivia kann diese Drohung kaum fassen, meint ihr Bruder das wirklich ernst?

Noch schlimmer wird es nur, als Dean versucht sie zu überraschen und feststellen muss, dass Olivia weiterhin mit Miguel abhängt. Wütend verlässt er den Raum und beschließt, dass er nie wieder etwas von ihr und vor allem den beiden hören will. Bedeutet das ein doppeltes Ende für den "Berlin – Tag & Nacht"-Star? Steht Olivias Beziehung mit Dean vor dem Aus? Und wird Miguel Berlin wirklich verlassen und damit auch aus der Serie aussteigen? In der Programmvorschau ist bisher zu erkennen, dass er zumindest noch im August in der beliebten Serie zu sehen sein soll. Doch wie es danach weitergeht, müssen wir wohl abwarten …

"Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW streamen. Hier gibt's den Trailer für diese Woche:

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->