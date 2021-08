"Berlin – Tag & Nacht": Kehrt Peggy nie wieder zurück?

Joe und Paula heiraten: Kehrt Peggy zu "Berlin – Tag & Nacht" zurück?

In "Berlin – Tag & Nacht" stand die Hochzeit von Paula und Joe kurz auf der Kippe. Der Grund: Peggy. Nicht etwa wegen alter Gefühle, sondern wegen der noch ausstehenden Scheidung, die Joe durchziehen muss, wenn er Paula heiraten will. Lange hat Joe verzweifelt versucht seine Ex-BTN-Liebe zu erreichen, alles erfolglos. Dann die gute Nachricht: Joes Anwalt versichert ihm, dass er die Scheidung im Zweifel auch ohne Peggy vor Gericht durchbringen kann. Schon sollte der Hochzeit nichts mehr im Wege stehen. Trotzdem werden Fans das dumpfe Gefühl nicht los, dass Peggy eventuell zur Hochzeit, oder kurz vorher, zurückkehren wird. Wäre irgendwie logisch, wenn man mitbekommt, dass der Noch-Ehemann eine ehemalige gute Freundin heiraten will? In der "Berlin – Tag & Nacht"-Folge vom Dienstag ist es dann so weit: Peggy meldet sich bei Joe. Doch nicht Joe, sondern Ole nimmt den Hörer ab und stellt ganz verdutzt fest, dass Peggy in der Leitung ist, die schnell wieder auflegt. Danach macht er etwas, dass tatsächlich verhindern könnte, dass Peggy jemals wieder nach Berlin zurückkehrt …

"Berlin – Tag & Nacht": Geheime Handybilder

"Berlin – Tag & Nacht": Verhindert Ole die Rückkehr von Peggy endgültig?

Ole erzählt Paula und Joe nämlich nichts von Peggys Anruf, sondern schreibt ihr eine Nachricht mit den Worten: "Hallo Peggy, bitte melde dich nicht mehr. Joe ist gerade glücklich. Du bist damals abgehauen und belass es dabei. Ole." Ganz schön harte Worte, doch für Ole war das definitiv der falsche Zeitpunkt für Peggy-Comeback in Joes Leben. Mandy hat die ganze Sache miterlebt und ist gar nicht begeistert, doch Ole ist sich sicher, dass er so das Glück der beiden retten kann. Zum Schluss löscht er sogar die Nummer von Peggy, damit Joe und Paula auch wirklich nichts von dem Vorfall mitbekommen. Hat er damit alle Chancen auf ein "Berlin – Tag & Nacht"-Comeback verspielt? Kehrt Peggy wirklich nie wieder zurück? Verständlich wäre es nach dieser Nachricht, aber irgendwas schreit da doch schon wieder nach einem riesigen Drama. Hoffentlich fliegt die ganze Lüge nicht mit einem fetten Knall auf – zum Beispiel auf der Hochzeit von Joe und Paula? Peggy gehörte jedenfalls lange zu den beliebtesten Schauspieler*innen bei "Berlin – Tag & Nacht". Für die Show wäre ein Comeback somit nur vorteilhaft. Wir müssen wohl noch abwarten. "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW streamen.

