"Berlin – Tag & Nacht": Hochzeits-Überraschung – damit hat keiner gerechnet!

"Berlin – Tag & Nacht" überrascht mit neuen Hochzeitsplänen: Toni will Patrice heiraten

In "Berlin – Tag und Nacht" freuen sich gerade alle auf die Hochzeit von Paula und Joe. Jetzt überrascht die RTLZWEI-Serie mit noch einer weiteren möglichen Hochzeit: Toni will Patrice heiraten, damit hat wirklich keiner gerechnet! Sie will auf keinen Fall, dass ihr BTN-Partner abgeschoben wird, also kam ihr die Idee einer spontanen Hochzeit. Schließlich sind die beiden über beide Ohren ineinander verliebt. Doch Patrice scheint sich noch nicht so sicher zu sein. Er will nicht heiraten, nur weil die Gefahr besteht, dass er nicht in Deutschland bleiben kann und hat moralische Zweifel. Kumpel Dean versteht das Ganze nicht, für ihn ist klar: Toni liebt Patrice und Patrice liebt Toni, also warum sollten die beiden nicht heiraten? Wegen einer Hochzeit sein Zuhause und die Beziehung aufgeben, sollte für Dean nicht zur Debatte stehen. Werden die beiden wirklich heiraten? Das wird sich in den nächsten Folgen klären, während noch ein anderes Hochzeitsdrama im Busch lauert …

"BERLIN – TAG & NACHT": GEHEIME HANDYBILDER

BTN: Peggy meldet sich vor der Hochzeit von Joe und Paula

Nachdem die Hochzeit von Paula und Joe kurz auf der Kippe stand, scheint jetzt alles in trockenen Tüchern zu sein. Die "Berlin - Tag & Nacht"-Stars werden heiraten! Doch es gibt ein kleines Problem: Rick bekommt einen Anruf von Peggy. Eigentlich will er das verheimlichen, doch Basti bekommt die ganze Situation mit. Blöd gelaufen, eigentlich dachten nämlich alle, dass Peggy nie wieder zurückkehren wird. Ist jetzt eine Rückkehr des "Berlin - Tag & Nacht"-Stars wieder wahrscheinlicher geworden? Basti ist sich jedenfalls sicher, dass Paula und Joe unbedingt von Peggys Anruf erfahren müssen. Peggy könnte das Hochzeitschaos komplett machen, deshalb will sich Rick da lieber raushalten. Ob sich Basti überwinden wird und wie die BTN-Stars auf die Neuigkeit reagieren, erfahrt ihr diese Woche! "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei TVNOW streamen.

