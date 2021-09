Patrick Fabian begeistert mit seiner Rolle als Andre das Publikum von "Berlin – Tag & Nacht". Zum 10-jährigen Jubiläum der Serie kann auch er auf einige Erinnerungen zurückblicken. Eine ist ihm dabei besonders im Kopf geblieben: "Besonders in Erinnerung geblieben ist mir das Tanzbattle von Milla und André im Matrix vor echtem Publikum. Die Zuschauer konnten abstimmen, wer das Battle gewinnt. Das war spannend, besonders weil es vor Ort im Matrix live war und es nur eine Chance gab! Milla hat die Abstimmung letztlich gewonnen, aber das war kein Problem, es hat Spaß gemacht und war mal was anderes!" Am Set von BTN erlebt man eben immer etwas Neues.