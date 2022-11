"Berlin – Tag & Nacht" Schmidti: Alexander Freunds emotionalster Moment der Serie

"Schmidti"-Darsteller Alexander Freund gehört definitiv zu einer der beliebtesten Rollen bei "Berlin – Tag & Nacht". Der BTN-Star ist schon seit Jahren Teil der RTLZWEI-Serie und hat schon viele emotionale Momente erlebt, einige davon auch sehr kurios: "Ich erinnere mich an einen Dreh auf dem Hausboot, es war eine voll ernste Szene, alle waren mega konzentriert und auf einmal steht mitten in dieser Szene ein Fan mit einer Spiegelreflexkamera vor mir und fragt ganz naiv, ob er mal ein Foto machen kann. Keine Ahnung, wo der plötzlich herkam, aber das war schon sehr kurios in dem Moment." Da hat sich wohl jemand ans Set geschlichen …