"Berlin – Tag & Nacht" Krätze: Marcel Neues emotionalster Moment der Serie

Marcel Neue lebt seine Rolle als "Krätze" in "Berlin – Tag & Nacht" mit jeder Faser seines Körpers. Das merkt man vor allem, wenn man sich die Geschichte zu seinem emotionalsten Moment bei BTN anhört: "Ein besonderer Moment für mich war, das müsste im Jahr 2013 gewesen sein, als die Rolle Hanna den Joshua heiraten wollte. Die beiden wollten los zur Trauung und mussten sich an Krätze vorbeischleichen, der im Wohnzimmer schlief. Krätze wird natürlich wach, realisiert was los ist und da Hanna seine große Liebe war, gab es vor der Tür ein Streitgefecht. Dabei habe ich mit der Hand ausgeholt und aus Versehen so stark gegen eine Fensterscheibe gehauen, dass die Scheibe komplett zu Bruch ging. Ich habe mir zum Glück nichts getan und einfach weitergespielt. Dieser Take wurde dann sogar ausgestrahlt. Das fand ich sehr cool." Daran merkt man, wie professionell die BTN-Stars mit ihren Rollen umgehen, so cool!