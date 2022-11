"Berlin – Tag & Nacht" Joe: Lutz Schweigels emotionalster Moment der Serie

Lutz Schweigel gehört zu den Stars bei "Berlin – Tag & Nacht", die von der ersten Stunde dabei waren. Seine Rolle Joe wird von vielen deshalb auch liebevoll "Papa Joe" genannt. Für viele Fans (uns eingeschlossen) wäre BTN ohne ihn einfach nicht mehr dasselbe. Wer so lange dabei ist, hat es am 10-jährigen Jubiläum der RTLZWEI-Serie natürlich besonders schwer, den emotionalsten Moment zu finden: "Es gab inzwischen so viele besondere Momente, da kann ich mich kaum festlegen. Ich liebe Drehs außerhalb Berlins und an ungewöhnlichen Orten. Mit dem Team rausfahren ist immer ein bisschen wie Ferienlager. Wir haben auch schon auf Mallorca und in Barcelona gedreht. In Barcelona sollte meine Spieltochter, Hanna, heiraten. Nur war ich leider krankgeschrieben. Alle anderen waren schon dort, ich hatte keine ärztliche Fluggenehmigung, konnte aber mit dem Auto gefahren werden. Das wurde organisiert. Als wir nachts in Barcelona ankamen stand das ganze Team vor dem Hotel und hat mich mit Champagner und Böllern begrüßt. Dieser Teamgeist war einfach super." Die BTN-Stars sind eben auch hinter den Kulissen wie eine kleine Familie.