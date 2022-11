"Berlin – Tag & Nacht" Dean: Adonis Jovanovics emotionalster Moment der Serie

Wer gedacht hat, als Schauspieler hat man es immer leicht, der*die bekommt von "Dean"-Darsteller Adonis Jovanovic das Gegenteil bewiesen. Der "Berlin – Tag & Nacht"-Star musste schon einige Male für seine Rolle an seine Grenzen gehen. "Viele Momente waren krass, zum Beispiel mein Fallschirmsprung mit Olivia. Aber tatsächlich war das bisher wildeste BTN Erlebnis der Dreh rund um die Hochzeit von Joe und Paula. Ich darf nicht zu viel verraten, aber ich hatte mega krasses Zeug zu spielen. Von der ganzen Action und der Spannung hatte ich fast drei Tage Muskelkater. Wir haben unheimlich viel geprobt und gedreht, man konnte fast nicht mehr entscheiden was echt ist und was nicht, das war einfach nur: Wow." Tja, wir haben nie Langeweile vor den Bildschirmen und die BTN-Stars langweilen sich nie in der Arbeit!