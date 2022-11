"Berlin – Tag & Nacht" Basti: Martin Wernickes emotionalster Moment der Serie

Zehn Jahre "Berlin – Tag & Nacht" bedeutet auch zehn Jahre Basti aka Martin Wernicke – herzlichen Glückwunsch zum doppelten Jubiläum! Wer so lange dabei ist, kann sich natürlich extrem gut mit der Rolle identifizieren, das beweist dieser Moment: "In zehn Jahren erlebt man echt eine ganze Menge, aber einer meiner emotionalsten Momente, den ich auch nie vergessen werde, war auf jeden Fall die Hochzeit von Basti und Paula: Was da für ein Aufwand betrieben wurde, was für eine Mühe da reingesteckt wurde, wie das geschmückt war, das hat sich alles richtig echt angefühlt. Das ging so weit, dass man einige der Emotionen gar nicht wirklich spielen musste. Die Aufregung, das Heulen, das Freuen, das habe ich richtig gefühlt, das war richtig echt." So süß. 🥺